У Первомайську зіткнулися автомобіль та мотоцикл: постраждали двоє людей
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- Даріна Мельничук
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14:43, 12 березня, 2025
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Вчора, 11 березня, у Первомайську автомобіль Mercedes-Benz зіткнувся з мотоциклом Suzuki VZ. Водій мотоцикла та його пасажирка постраждали.
Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Миколаївській області.
Зазначається, що аварія сталась близько 17:40 біля багатоповерхового будинку на вулиці Одеська, 76-А. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди травмувались водій мотоцикла та його 47-річна пасажирка, яких з тілесними ушкодженнями доставили до медичного закладу. Водій легковика не постраждав.
Слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Санкція статті передбачає покарання до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий строк.
Наразі поліцейські встановлюють усі обставини та причини аварії.
Нагадаємо, в Миколаєві на Інгульському мосту у понеділок, 3 березня, сталася аварія за участю вантажівки MAN. Фуру занесло і вона вдарилася у відбійник та знесла частину металевої огорожі.
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