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Невідомі влаштували стрілянину в ТРЦ Білої Церкви: постраждала людина

Невідомі влаштували стрілянину в ТРЦ Білої Церкви, фото: НацполіціяНевідомі влаштували стрілянину в ТРЦ Білої Церкви, фото: Нацполіція

В одному з торгівельних центрів Білої Церкви, що на Київщині, сталася стрілянина. Правоохоронці розшукують причетних.

Як повідомила поліція Київської області, об 11:04 вони отримали повідомлення про те, що до спортивного клубу в ТРЦ зайшли невідомі та здійснили стрілянину.

На місце негайно прибула слідчо-оперативна група, криміналісти, кінологи та медики.

Попередньо, група людей увірвалася до приміщення спортклубу, скоїла кілька пострілів зі зброї та втекла. Нині відомо про одного поранено відвідувача залу, його шпиталізували.

Поліціянти вже зареєстрували подію, розв'язується питання щодо правової кваліфікації. Правоохоронці розшукують нападників та опитують свідків.

Невідомі влаштували стрілянину в ТРЦ Білої Церкви, фото: НацполіціяНевідомі влаштували стрілянину в ТРЦ Білої Церкви, фото: Нацполіція
Невідомі влаштували стрілянину в ТРЦ Білої Церкви, фото: НацполіціяНевідомі влаштували стрілянину в ТРЦ Білої Церкви, фото: Нацполіція
Невідомі влаштували стрілянину в ТРЦ Білої Церкви, фото: НацполіціяНевідомі влаштували стрілянину в ТРЦ Білої Церкви, фото: Нацполіція

Раніше у Баштанці Миколаївської області поліцейські затримали 28-річного місцевого мешканця, який посеред ночі почав стріляти біля кафе та на автозаправці.

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