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Зеленський та військове командування звільненні від відповідальності за воєнні рішення та мають «бойовий імунітет», – нардеп

Член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, фото: Верховна Рада УкраїниЧлен комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, фото: Верховна Рада України

Верховний головнокомандувач Володимир Зеленський та військове командування не несуть юридичної відповідальності за ухвалені на полі бою рішення.

Про це повідомив народний депутат України, член комітету Верховної Ради з національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський у коментарі Радіо Свобода. 

За його словами, це передбачено законом про «бойовий імунітет», ухваленим на початку повномасштабної війни. Він роз’яснив це, коментуючи зауваження військового аналітика Юрія Бутусова, який вважає, що ЗСУ мали вивести свої підрозділи з Курської області ще в січні.

«По-перше, ми на початку війни ухвалили закон, який передбачає так званий бойовий імунітет. Це коли військові командири, начальники не несуть юридичної відповідальності за рішення, ухвалені на полі бою. Тому що якщо зараз ми будемо звинувачувати кожного військового керівника за якісь невдачі на фронті, то мало буде тих, хто готовий буде взагалі віддавати накази, а війна неминуче передбачає втрати серед людей, серед техніки… Ключові рішення ухвалюються військовими. Я переконаний, що президент як Верховний головнокомандувач оцінює, якісь рішення ухвалює, але я не думаю, що президент безпосередньо наполягав, щоб це було саме так», – сказав Веніславський.

Нагадаємо, 14 березня президент Володимир Зеленський заявив, що Курська операція виконала своє завдання — відтягнула російські війська з Покровського, Харківського та Сумського напрямків.

15 березня на Курщині сталося 19 боєзіткнень, російські війська здійснили 34 авіаційні удари, скинувши 63 керовані бомби, та провели 243 артилерійські обстріли, зокрема п’ять з них — із реактивних систем залпового вогню.

 

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