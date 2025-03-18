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У середу відбудеться обмін полоненими між Росією та Україною за схемою 175 на 175, – Путін

Дональд Трамп і Володимир Путін, фото: Getty ImagesДональд Трамп і Володимир Путін, фото: Getty Images

Під час телефонної розмови Президент РФ Володимир Путін повідомив президенту США Дональду Трампу, що в середу Росія та Україна здійснять обмін полоненими за схемою 175 на 175.

Про це повідомляє російське видання «РИА Новости»

Крім того, Володимир Путін пообіцяв передати Україні 23 важкопоранених.

Що відомо про телефонну розмову?

Телефонна розмова тривала 1,5 години. Під час неї президент РФ Володимир Путін підтримав пропозицію президента США Дональда Трампа про тимчасову відмову від ударів по енергетичній інфраструктурі на 30 днів та віддав відповідну команду військовим.

Також стало відомо, що мирні переговори почнуться з технічних обговорень щодо впровадження морського перемир'я в Чорному морі. Як повідомили у Білому домі, переговори про встановлення морського перемир'я розпочнуться найближчим часом на Близькому Сході.

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