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Передавала дані про українські війська: медсестру з Херсона засудили за держзраду

Суддя приймає рішення. Фото: Getty imagesСуддя приймає рішення. Фото: Getty images

У Херсоні медсестру, яка передавала спецслужбам РФ інформацію про українських військових, засудили до 15 років тюрми з конфіскацією майна. Жінку визнали винною у державній зраді.

Як повідомили в Генеральній прокуратурі, після звільнення Херсона вона продовжила співпрацю з державою-агресором. Працюючи медсестрою в місцевій лікарні, вона через месенджер передавала своєму знайомому, представнику ФСБ РФ, дані про українських військових, які проходили лікування. Окрім цього, вона передавала інформацію про дислокацію, озброєння та переміщення техніки Збройних Сил України та інших сил оборони.

Російські війська використовували отримані дані для нанесення ракетних та артилерійських ударів, а також для коригування обстрілів.

До набрання вироку законної сили засуджена перебуватиме під вартою.

Раніше у Миколаєві до 15 років тюрми засудили місцеву жительку, яка передавала дані про українських військових спецслужбам РФ.

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