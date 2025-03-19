На Миколаївщині під час робочого виїзду у військкомат забрали водія благодійного фонду: в ТЦК заявили, що він поїхав добровільно

Мобільний прально-лазневий комплекс. Фото: благодійного фонду «Стабілізейшен Суппорт Сервісез»

У благодійному фонді «Стабілізейшен Суппорт Сервісез» заявили, що на Миколаївщині під час виконання гуманітарної місії працівники ТЦК без участі поліції затримали водія, який забезпечував перевезення та обслуговування мобільного прально-лазневого комплексу. У Миколаївському обласний ТЦК та СП оприлюднили свою версію подій.

Як йдеться у Facebook на сторінці благодійного фонду, 13 березня один з мобільних прально-лазневих комплексів мав надавати послуги в селі Новогреднєве Калинівської громади Херсонської області. По дорозі туди зламався причеп, на якому був встановлений комплекс. Зазначається, що водій намагався з’ясувати причини поломки, однак його затримали працівники територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

«В той час, як команда фонду вирішувала питання організації ремонту причепу в Миколаєві, наш водій проводив технічний огляд та намагався на місці з’ясувати причину поломки. Близько 13:00 біля села Євгенівка, Снігурівської громади з водієм мобільного прально-лазневого комплексу зв’язок було втрачено. Лише ввечері стало відомо, що водія затримали працівники територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП)», — йдеться у повідомленні.

Як вказано у дописі, представники благодійного фонду знайшли покинутий комплекс на узбіччі дороги. Втім, ані повернутись на запланований маршрут, ані транспортувати його до місця зберігання не змогли. Оскільки ключі від транспорту, що перевозив комплекс, та реєстраційні документи, зникли разом із водієм.

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«Унаслідок цього комплекс та вся техніка, вартість якої складає кілька мільйонів гривень і яка була призначена для допомоги постраждалим від збройної агресії, залишилася без нагляду на трасі за 90 кілометрів від Миколаєва. Завдяки щасливому збігу обставин команді Фонду вдалося уникнути серйозних наслідків і відновити надання допомоги громаді лише наступного дня», — додали там.

За інформацією фонду, у затриманого водія вилучили мобільний телефон та лише згодом надали можливість повідомити, що сталося.

«Події, що відбулися, не лише суперечать законодавству, а й ставлять під загрозу надання допомоги тим, хто її найбільше потребує. Внаслідок таких дій гуманітарна місія фактично зупинилася, а дороговартісне обладнання залишилося без жодного нагляду. В результаті цього було виявлено відсутність палива в автомобілі, що затримало початок надання допомоги навіть наступного дня, 14 березня. В умовах війни подібні ситуації створюють додаткові ризики як для постраждалих громад, так і для волонтерів та організацій, які надають їм підтримку», — повідомили у фонді.

Згодом у Миколаївському обласному ТЦК та СП заявили, що разом з двома військовослужбовцями центру комплектування та соціальної підтримки були двоє співробітників Національної поліції. Вказується, що вони перевірили документи водія та з’ясували, що той на військовому обліку та не має підстав для відстрочки від мобілізації. Після цього, як заявили у центрі комплектування, водій поїхав з ними добровільно.

«У результаті перевірки було з’ясовано, що ця особа перебуває на військовому обліку, не має підстав для відстрочки від мобілізації та підлягає призову на військову службу. Після цього представники відділення поліції №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області спільно з військовослужбовцями 2-го відділу Баштанського РТЦК та СП за добровільною згодою громадянина супроводили його до ТЦК та СП для уточнення облікових даних і подальшого проходження медичного огляду в Миколаївському обласному об’єднаному центрі мобілізації», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, адвокат Андрій Толпекін заявив, що на нього напали патрульні. Спочатку його зупинили з підозрою на сп’яніння, а коли медогляд це не підтвердив відвезли до ТЦК. Пізніше в поліції повідомили, що розпочали службове розслідування для перевірки дій патрульних.

Після цього Рада адвокатів Миколаївської області звернулась до правоохоронних органів з прохання надати пояснення щодо затримання їхнього колеги Андрія Толпекіна.