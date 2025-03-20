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Керівнику районного ЦНАПу на Миколаївщині оголосили підозру за незаконну реєстрацію землі у Коблевому

Коблеве Миколаївської області, фото: koblevo.liveКоблеве Миколаївської області, фото: koblevo.live

На Миколаївщині керівник одного з районних центрів надання адміністративних послуг (ЦНАПу) підозрюється у зловживанні повноваженнями. За даним слідства, він перереєстрував на сторонніх осіб 42 гектари землі у Коблевому.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Миколаївській області.

Слідство встановило, що у грудні 2020 року підозрюваний будучи державним реєстратором, перереєстрував земельні ділянки сільськогосподарського товариства площею 42 гектари на сторонніх осіб. Власником цієї землі є місцеві мешканці, які надали її в оренду фермерському господарству, що діє на території Миколаївського району.

Зазначається, що такими діями посадовець завдав підприємству збитків на понад 1,1 мільйонів гривень.

Як додали у Миколаївській обласній прокуратурі, у серпні 2024 року посадовцю вже повідомляли про підозру за аналогічним правопорушенням. Тоді йшлося про незаконну реєстрацію земельної ділянки у курортній зоні «Коблеве» на чорноморському узбережжі.

Наразі правоохоронці також повідомили 43-річному чоловіку про підозру за зловживання своїми повноваженнями, з метою отримання неправомірної вигоди, що завдало істотної шкоди громадським інтересам за частинами 1 та 2 статті 365-2 та частиною 3 статті 362 Кримінального кодексу України. 

Йому загрожує до 6 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, суд зобов’язав повернути державі 21 земельну ділянку в Коблівській громаді, яка знаходиться у прибережній захисній смузі Чорного моря.

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