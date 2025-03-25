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Число постраждалих унаслідок удару РФ по Сумах зросло до 99

У Сумах тривають аварійно-відновлювальні роботи. Фото: ДСНСУ Сумах тривають аварійно-відновлювальні роботи. Фото: ДСНС

Станом на ранок, 25 березня, у Сумах число постраждалих збільшилось до 99 людей.

Як повідомляють у Сумській міськраді, на місці триває ліквідація наслідків ворожого удару.

«За останньою інформацією, постраждало 99 людей: 76 дорослих і 23 дитини. Надавачі послуг працюють над відновленням подачі електроенергії, опалення, води та газу. Для учасників робіт і постраждалих організовано гаряче харчування», — ідеться у повідомленні.

У Сумах тривають аварійно-відновлювальні роботи. Фото: ДСНСУ Сумах тривають аварійно-відновлювальні роботи. Фото: ДСНС
У Сумах тривають аварійно-відновлювальні роботи. Фото: ДСНСУ Сумах тривають аварійно-відновлювальні роботи. Фото: ДСНС
У Сумах тривають аварійно-відновлювальні роботи. Фото: ДСНСУ Сумах тривають аварійно-відновлювальні роботи. Фото: ДСНС

Зазначається, що на місцях подій розгорнуто три локації, де працюють рятувальники, поліція, комунальники та волонтери громадських організацій. Власникам пошкоджених помешкань видають необхідні для аварійного ремонту будматеріали, розпилюють OSB-плити та допомагають закривати вибиті вікна.

Нагадаємо, що російська армія атакувала Суми 24 березня, уразивши ракетою центр міста. Зокрема постраждала школа. На момент удару діти перебували у сховищі. 

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