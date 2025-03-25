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У Чехії стався вибух на заводі боєприпасів: одна людина постраждала

Рятувальники на місці події. Фото: Чеська пожежна бригадаРятувальники на місці події. Фото: Чеська пожежна бригада

У районі Світави в Чехії вранці 25 березня стався вибух на складі боєприпасів збройового підприємства Poličské strojírny. У результаті вибуху постраждала одна людина.

За даними ČTK Ceske Noviny, на місце події прибули рятувальники, кілька екіпажів пожежної служби та гелікоптер. Людей, які перебували поблизу, евакуювали. Екстрені служби оголосили третій рівень пожежної загрози. Причини вибуху поки що не встановлені. 

«Це був вибух на складі боєприпасів. Людей евакуювали. Є один постраждалий», — повідомила речниця рятувальної служби.

Зазначається, що постраждалого, який отримав тяжкі поранення, доставили гелікоптером до лікарні в Оломоуці.

Нагадаємо, що у грудні 2024 року в Туреччині на заводі з виробництва вибухових речовин стався вибух. Щонайменше 12 людей загинули.

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