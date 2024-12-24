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У Туреччині стався вибух на заводі з виробництва вибухівки: є загиблі

У Туреччині вибухнув завод з виробництва вибухівки. Фото: TRTWorldNowУ Туреччині вибухнув завод з виробництва вибухівки. Фото: TRTWorldNow

У Туреччині на заводі з виробництва вибухових речовин стався вибух. Щонайменше 12 людей загинули.

Про це повідомляє CNN turk із посиланням на слова губернатора Баликесіру Ісмаїла Устаоглу.

Подія сталася у північно-західній провінції Баликесір у районі села Каресі. Вибух пролунав у виробничій зоні де працювали 15 людей. Внаслідок вибуху частина будівлі обвалилася, спалахнула пожежа.

Ісмаїл Устаоглу  зазначив, що імовірність теракту та повторного вибуху вже виключили, але причини наразі невідомі. Також  встановлюють точну кількість людей, яка була в приміщенні. За фактом вибуху розпочали розслідування.

За даними місцевих ЗМІ, завод спеціалізувався на виготовленні боєприпасів для легкої зброї. Він працював з 2014 року.

Раніше повідомлялося, що на території економічної зони «Алабуга» в Росії спалахнув склад, де зберігали деталі до безпілотників Shahed-136, які росіяни застосовують для ударів по Україні.

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