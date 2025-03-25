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Таксі за $12 тис.: в Одесі затримали чоловіків за підозрою в організації незаконного перетину кордону

Затримані в Одесі чоловіки за підозрою в організації незаконного перетину кордону. Фото: НацполіціяЗатримані в Одесі чоловіки за підозрою в організації незаконного перетину кордону. Фото: Нацполіція

В Одесі поліція затримала трьох чоловіків, яких підозрюють в організації нелегального перетину кордону до невизнаного Придністров’я в обхід офіційних пунктів пропуску.

За даними слідчих, один з підозрюваних 34-річний водій таксі під час роботи шукав клієнтів, яким пропонував нелегально виїхати за кордон за 12 тисяч доларів. Ще двоє підозрюваних, 42-річний і 44-річний чоловіки, мали довезти «клієнта» до кордону та показати маршрут для пішого переходу.

Один із військовозобов’язаних погодився на таку послугу й передав таксисту одну тисячу доларів завдатку. Решту 11 тисяч доларів він мав заплатити безпосередньо виконавцям перед самим перетином кордону. Правоохоронці затримали підозрюваних під час отримання грошей.

Слідчі дії при затримані в Одесі чоловіків за підозрою в організації незаконного перетину кордону. Фото: НацполіціяСлідчі дії при затримані в Одесі чоловіків за підозрою в організації незаконного перетину кордону. Фото: Нацполіція
Слідчі дії при затримані в Одесі чоловіків за підозрою в організації незаконного перетину кордону. Фото: НацполіціяСлідчі дії при затримані в Одесі чоловіків за підозрою в організації незаконного перетину кордону. Фото: Нацполіція
Слідчі дії при затримані в Одесі чоловіків за підозрою в організації незаконного перетину кордону. Фото: НацполіціяСлідчі дії при затримані в Одесі чоловіків за підозрою в організації незаконного перетину кордону. Фото: Нацполіція

Поліція вилучила мобільні телефони, готівку та автомобілі підозрюваних. Суд обрав їм запобіжні заходи. Зокрема, таксисту — тримання під вартою з можливістю внесення застави у понад один мільйон гривень, двом іншим підозрюваним — по 900 тисяч гривень кожному.

Раніше правоохоронці затримали жителя Одеси, якого підозрюють в організації нелегального перетину кордону з Румунією для чотирьох військовозобов’язаних.

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