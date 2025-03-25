Таксі за $12 тис.: в Одесі затримали чоловіків за підозрою в організації незаконного перетину кордону
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- Світлана Іванченко
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17:45, 25 березня, 2025
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В Одесі поліція затримала трьох чоловіків, яких підозрюють в організації нелегального перетину кордону до невизнаного Придністров’я в обхід офіційних пунктів пропуску.
За даними слідчих, один з підозрюваних 34-річний водій таксі під час роботи шукав клієнтів, яким пропонував нелегально виїхати за кордон за 12 тисяч доларів. Ще двоє підозрюваних, 42-річний і 44-річний чоловіки, мали довезти «клієнта» до кордону та показати маршрут для пішого переходу.
Один із військовозобов’язаних погодився на таку послугу й передав таксисту одну тисячу доларів завдатку. Решту 11 тисяч доларів він мав заплатити безпосередньо виконавцям перед самим перетином кордону. Правоохоронці затримали підозрюваних під час отримання грошей.
Поліція вилучила мобільні телефони, готівку та автомобілі підозрюваних. Суд обрав їм запобіжні заходи. Зокрема, таксисту — тримання під вартою з можливістю внесення застави у понад один мільйон гривень, двом іншим підозрюваним — по 900 тисяч гривень кожному.
Раніше правоохоронці затримали жителя Одеси, якого підозрюють в організації нелегального перетину кордону з Румунією для чотирьох військовозобов’язаних.
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