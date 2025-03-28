У Миколаєві засудили до 7 років водія, який у стані сп’яніння скоїв смертельну ДТП

Жителя Миколаєва засудили до 7 років за скоєння смертельної ДТП. Ілюстраційне фото: Fotolia

Жителя Миколаєва засудили до семи років за скоєння дорожньо-транспортної пригоди у стані алкогольного спʼяніння, внаслідок якої загинула людина.

Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура.

Зазначається, що в лютому 2022 року водій автомобіля Volkswagen Touareg, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння на автодорозі «Благовіщенське — Миколаїв» зіткнувся з автомобілем ГАЗ-330214.

«Наближаючись до повороту на селище Матвіївка, він не зменшив швидкість до дозволених 50 км/год. Перед обгоном колони транспортних засобів, що рухалася попереду, не переконався в безпеці маневру та виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем ГАЗ-330214», — йдеться у повідомленні.

Миколаївської обласної прокуратури визнала винним 36-річного чоловіка у порушенні правил безпеки дорожнього руху під час керування транспортним засобом за частиною 3 статті 286-1 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 26 березня, біля села Виноградівка Інгульської громадина трасі «Дніпро — Миколаїв» зіткнулись автомобілі Skoda Oсtavia, ВАЗ-2170 та вантажівка MAN з причепом, в якому перевозили паливо.