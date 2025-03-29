«Питання перебуває на контролі керівництва»: у Миколаївському ТЦК прокоментували чутки про смерть чоловіка

У Миколаївському ТЦК прокоментували чутки про смерть чоловіка, фото: facebook / Миколаївський обласний ТЦК та СП

У мережі з'явилася інформація про смерть чоловіка в Миколаєві, якого нібито затримали співробітники Корабельного районного територіального центру комплектування (ТЦК).

Своєю чергою, Миколаївський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки прокоментував даний інцидент.

«Уранці 14 березня група оповіщення Корабельного РТЦК та СП вручила Сергію Ухоренку повістку про виклик до ТЦК та СП з метою уточнення облікових даних. Того ж дня громадянин добровільно прибув до Корабельного РТЦК та СП. Під час звірки даних було з'ясовано, що він знаходиться на обліку в Інгульському РТЦК та СП, у розшуку не перебуває. Для визначення ступеня придатності до проходження військової служби має пройти медичний огляд. У зв’язку з чим був направлений на проходження військово-лікарської комісії», – йдеться у повідомленні.

Згодом, 15 березня, відповідно до рішення ВЛК, Ухоренка відправили на військову службу до іншої області.

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«Однак, 16 березня, після прибуття до пункту прийому особового складу, він скористався скупченням людей і умисно покинув територію військової частини. Пошуки не дали результатів, а його зарахування до штату частини було скасовано. 17 березня Корабельний РТЦК та СП направив до правоохоронних органів матеріали про вчинення громадянином Ухоренком дій, що містять ознаки кримінального правопорушення відповідно до статті 336 ККУ», – додали в ТЦК.

Зазначається, що наразі триває службове розслідування, щоб з'ясувати всі обставини:

«Ураховуючи розбіжності щодо даної ситуації, які виникли в публічній площині, питання перебуває на контролі керівництва Миколаївського обласного ТЦК та СП. Наразі проводиться службове розслідування для з'ясування всіх фактів і обставин трагічної події. Надається всебічна підтримка правоохоронним органам, які залучені до розслідування в межах своєї компетенції».

Омбудсман: Порушення з боку ТЦК стає більше, але вони набувають іншого характеру

Нагадаємо, Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що цього року зросла кількість звернень щодо порушень прав під час мобілізаційних заходів, особливо з боку працівників територіальних центрів комплектування (ТЦК).

За його словами, лише за 2,5 місяці 2025 року Офіс омбудсмена отримав понад 40 скарг із Харківщини. Люди повідомляли про недопуск адвокатів, застосування сили, зброї та спецзасобів, а також відмову приймати документи.

Дмитро Лубінець також наголосив, що останнім часом у медіа з’явилися щонайменше три відео, на яких чоловіків на велосипедах збивають машиною, після чого люди у формі застосовують силу та поміщають їх до автомобілів.