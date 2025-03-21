Омбудсман: Порушення з боку ТЦК стає більше, але вони набувають іншого характеру

Омбудсмен заявив, що скарг на порушення з боку ТЦК стає більше, фото: facebook / Миколаївський обласний ТЦК та СП

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що цього року зросла кількість звернень щодо порушень прав під час мобілізаційних заходів, особливо з боку працівників територіальних центрів комплектування (ТЦК).

За його словами, лише за 2,5 місяці 2025 року Офіс омбудсмена отримав понад 40 скарг із Харківщини. Люди повідомляли про недопуск адвокатів, застосування сили, зброї та спецзасобів, а також відмову приймати документи.

Дмитро Лубінець наголосив, що всі такі випадки перебувають під контролем.

«Я і моя представниця в Харківській області невідкладно реагуємо на такі інциденти, аби забезпечити додержання прав людини», — написав він.

Дмитро Лубінець також наголосив, що останнім часом у медіа з’явилися щонайменше три відео, на яких чоловіків на велосипедах збивають машиною, після чого люди у формі застосовують силу та поміщають їх до автомобілів. Омбудсмен підкреслив, що такі дії є неприпустимими та вимагають негайного реагування.

Також нещодавно у благодійному фонді «Стабілізейшен Суппорт Сервісез» заявили, що на Миколаївщині під час виконання гуманітарної місії працівники ТЦК без участі поліції затримали водія, який забезпечував перевезення та обслуговування мобільного прально-лазневого комплексу. У Миколаївському обласний ТЦК та СП оприлюднили свою версію подій.