Пилова буря накрила Миколаївщину: синоптики повідомляють про жовтий рівень небезпеки
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- Анна Гакман
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16:05, 29 березня, 2025
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В Миколаївські області спостерігається пилова буря.
Як повідомляє Миколаївський обласний центр з гідрометеорології, негода триватиме до кінця доби.
Оголошено жовтий рівень небезпеки.
«Найближчі 2 години 29 березня по Миколаївській області очікується пилова буря. Збережеться до кінця доби. І рівень небезпечності - жовтий», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 12 березня в Миколаєві зафіксували перевищення абсолютного максимуму температури для цього дня. Температура досягла +20,6°С.
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