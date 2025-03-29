Пилова буря накрила Миколаївщину: синоптики повідомляють про жовтий рівень небезпеки

В Миколаївські області спостерігається пилова буря.

Як повідомляє Миколаївський обласний центр з гідрометеорології, негода триватиме до кінця доби.

Оголошено жовтий рівень небезпеки.

«Найближчі 2 години 29 березня по Миколаївській області очікується пилова буря. Збережеться до кінця доби. І рівень небезпечності - жовтий», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 12 березня в Миколаєві зафіксували перевищення абсолютного максимуму температури для цього дня. Температура досягла +20,6°С.