  • субота

    29 березня, 2025

  • 13.4°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 29 березня , 2025 субота

  • Миколаїв • 13.4° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Пилова буря накрила Миколаївщину: синоптики повідомляють про жовтий рівень небезпеки

В Миколаївські області спостерігається пилова буря.

Як повідомляє Миколаївський обласний центр з гідрометеорології, негода триватиме до кінця доби. 

Оголошено жовтий рівень небезпеки.

«Найближчі 2 години 29 березня по Миколаївській області очікується пилова буря. Збережеться до кінця доби. І рівень небезпечності - жовтий», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 12 березня в Миколаєві зафіксували перевищення абсолютного максимуму температури для цього дня. Температура досягла +20,6°С.

 

Останні новини про: Миколаїв

Волонтерки з Миколаївщини стали лауреатками Всеукраїнської зоозахисної премії
Данія допоможе Офісу Уповноваженого з моніторингом прав людини в Миколаєві
«Питання перебуває на контролі керівництва»: у Миколаївському ТЦК прокоментували чутки про смерть чоловіка
Реклама

Читайте також:

новини

Фермеру з Миколаївщини розмінували понад 1 тис. га землі за два роки

Анна Гакман
новини

У Миколаєві з початку року на 10% менше людей постраждало від укусів тварин

Аліна Квітко
новини

В міськздоров'я відзвітували, що «майже завершили» реорганізацію Центру соціально-значущих хвороб у Миколаєві

Юлія Бойченко
новини

Декларація головного озеленювача Миколаєва: заробляє ₴90 тис., назбирав за рік $12 тис., але живе на вулиці

Катерина Середа
новини

У Миколаєві вшанували пам'ять визволителів міста від німецько-фашистських загарбників

Аліна Квітко

Останні новини про: Миколаїв

«Питання перебуває на контролі керівництва»: у Миколаївському ТЦК прокоментували чутки про смерть чоловіка
Данія допоможе Офісу Уповноваженого з моніторингом прав людини в Миколаєві
Волонтерки з Миколаївщини стали лауреатками Всеукраїнської зоозахисної премії

Лідер херсонських «слуг народу» склав повноваження голови партії: «Лишаюсь в команді Президента»

1 година тому

Україна повернула ще п’ятьох дітей із тимчасово окупованих територій та РФ

Головне сьогодні