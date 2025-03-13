У Миколаєві 12 березня зафіксували температурний рекорд
-
- Даріна Мельничук
-
•
-
12:18, 13 березня, 2025
-
У середу, 12 березня, в Миколаєві зафіксували перевищення абсолютного максимуму температури для цього дня. Температура досягла +20,6°С.
Про це повідомляє Миколаївський обласний центр з гідрометеорології.
Попередній рекорд в 1999 році становив +18,2°С.
У повідомленні додали, що абсолютний максимум температури повітря за весь період спостережень у Миколаєві та області було зафіксовано 16 липня 2024 року — тоді стовпчики термометрів показали +41,6°С.
Нагадаємо, 13 березня, на Миколаївщині синоптики прогнозують мінливу хмарність. Температура повітря підніметься до +20°C.
Останні новини про: Прогноз погоди