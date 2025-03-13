У Миколаєві 12 березня зафіксували температурний рекорд

Вулиця Соборна у Миколаєві. Архівне фото: «МикВісті»

У середу, 12 березня, в Миколаєві зафіксували перевищення абсолютного максимуму температури для цього дня. Температура досягла +20,6°С.

Про це повідомляє Миколаївський обласний центр з гідрометеорології.

Попередній рекорд в 1999 році становив +18,2°С.

У повідомленні додали, що абсолютний максимум температури повітря за весь період спостережень у Миколаєві та області було зафіксовано 16 липня 2024 року — тоді стовпчики термометрів показали +41,6°С.

Температурні рекорди в Україні. Зображення: Український гідрометеорологічний центр

Нагадаємо, 13 березня, на Миколаївщині синоптики прогнозують мінливу хмарність. Температура повітря підніметься до +20°C.