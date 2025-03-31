Підлітку на Первомайщині росіяни платили за підпал трансформаторів обленерго: суд покарав його умовно

Підлітків затримали у грудні 2024 року. Фото: СБУ

Росіяни платили неповнолітньому жителю Миколаївської області, якому давали завдання підпалювати трансформаторні підстанції АТ «Миколаївобленерго» у Первомайському районі.

Про це йдеться у тексті вироку Первомайського міськрайонного суду, пишуть «МикВісті».

У вересні 2024 року неповнолітній почав спілкуватись з особою, невстановленою слідством, що надіслала йому повідомлення з видами завдань зі здійснення підпалів різних будівель із орієнтовною грошовою винагородою в якості оплати за їх виконання.

Неповнолітній погодився на підпал трансформаторних підстанцій. 2 жовтня він запропонував своїй подрузі виїхати на локацію, що розташована в межах Кривоозерської громади, та підпалити трансформатор. Свої дії в якості доказу він знімав на телефон. За підпал хлопець отримав 200 USDT на електронний гаманець.

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За два дні з такою ж пропозицію він звернувся до друга, запропонувавши йому поїхати вночі в село Берізки і підпалити там підстанцію. Ще три аналогічних випадки встановлено слідством у селі Луканівка.

Всього у долларовому еквіваленті він отримав 200 доларів, як вказано у матеріалах суду.

На початку грудня в Службі безпеки України повідомили про затримання чотирьох підлітків у районі.

На суді підліток свою вину повністю визнав та розкаявся. Між обвинуваченим та прокурором була укладена угода про визнання винуватості.

Суд призначив йому 5 років позбавлення волі, але на підставі статті 75 від відбування покарання звільнив. Неповнолітній також має відшкодувати завдані збитки.

Нагадаємо, у Миколаєві правоохоронці затримали 19-річну студентку, підозрювану у підготовці теракту біля будівлі Національної поліції.