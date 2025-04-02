На Миколаївщині очікується сильний туман: рівень небезпечності жовтий

Вулиця Соборна у Миколаєві. Фото: «МикВісті»

У ніч та вранці 2 квітня у Миколаєві та області очікується туман, що знизить видимість до 100-500 метрів.

Як повідомляє Миколаївський обласний центр з гідрометеорології, оголошено жовтий рівень небезпеки (1 рівень).

«Вночі та вранці 2 квітня 2025 року по Миколаївській області та Миколаєву очікується туман, видимість 100-500 м. І рівень небезпечності — жовтий», — йдеться у повідомленні.

Жителів Миколаївської області попереджають про погіршення видимості, ілюстрація: Миколаївський обласний центр з гідрометеорології

Нагадаємо, 12 березня, в Миколаєві зафіксували перевищення абсолютного максимуму температури для цього дня. Температура досягла +20,6°С.