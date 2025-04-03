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У Миколаєві чоловік вкрав телефонний дріт: йому загрожує до восьми років ув'язнення

У Миколаєві поліцейські затримали 32-річного чоловіка, який викрав 30 метрів телефонного дроту з підвального приміщення. Чоловіку загрожує до восьми років ув'язнення.

Про це повідомляє поліція Миколаївської області. 

«2 квітня до поліції надійшло повідомлення від миколаївця про те, що з підвального приміщення будинку по вулиці Новозаводській викрали 30 метрів телефонного дроту одного з телекомунікаційних провайдерів. Вжитими оперативно-розшуковими заходами оперативники відділення поліції № 2 Миколаївського райуправління встановили особу зловмисника. Ним виявилися 32 річний місцевий мешканець», – йдеться у повідомленні.

У Миколаєві поліцейські затримали чоловіка за крадіжку кабелю з підвалу, фото: поліція МиколаївщиниУ Миколаєві поліцейські затримали чоловіка за крадіжку кабелю з підвалу, фото: поліція Миколаївщини
У Миколаєві поліцейські затримали чоловіка за крадіжку кабелю з підвалу, фото: поліція МиколаївщиниУ Миколаєві поліцейські затримали чоловіка за крадіжку кабелю з підвалу, фото: поліція Миколаївщини

Зазначається, що телефонний дріт вже був готовий до продажу, але чоловік не встиг його продати, оскільки його затримали на місці. Технічне обладнання повернуть власникам.

«За процесуального керівництва прокуратури слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 4 ст. 185 КК України «Крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану». Санкцією статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до восьми років», – додали в поліції.

Нагадаємо, двоє чоловіків з Снігурівки Миколаївської області підозрюються у незаконному збуті трофейного озброєння. За даними слідства, вони продавали реактивні піхотні вогнемети, протитанкові та ручні гранати, а також підривачі до них.

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