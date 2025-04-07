Поліція ідентифікувала кадирівця, якого підозрюють у зґвалтував дівчат під час окупації Миколаївщини

Правоохоронці ідентифікували бойовика спецпідрозділу «Ахмат», якого підозрюють у викраденні та зґвалтуванні двох неповнолітніх дівчат під час тимчасової окупації Снігурівської громади на Миколаївщині. Йому загрожує до десяти років тюрми.

Як повідомили у Національній поліції, ним виявився 26-річний уродженець Ставропольського краю, який добровільно вступив до лав чеченського спецпідрозділу «Ахмат», пройшов підготовку в так званому «російському університеті спецназу» в Чечні та був відправлений на війну в Україну.

Кадировець, якого підозрюють у зґвалтував дівчат під час окупації Снігурівщини. Фото: Нацполіція Кадировець, якого підозрюють у зґвалтував дівчат під час окупації Снігурівщини. Фото: Нацполіція

Зазначається, що події відбувалися 19 березня 2022 року. Після захоплення Снігурівки російськими військами, один з кадирівців увірвався до покинутої квартири українського військовослужбовця. До оселі він силоміць привів двох дівчат, 13 і 15 років, яких викрав, погрожуючи зброєю.

Протягом трьох днів підозрюваний утримував дітей у квартирі, де знущався з них і ґвалтував. Як встановили слідчі, після того як він дізнався, що мати однієї з дівчат — військовослужбовиця ЗСУ, яка перебуває в полоні, він побив її доньку. На третю добу дівчатам вдалося втекти через вікно.

«Наразі досудове розслідування триває. Слідчі поліції роблять усе можливе, аби встановити всіх причетних до правопорушень, скоєних росіянами на окупованих територіях», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що поліція завершила розслідування справи проти бойовика «ДНР», який під час окупації правобережної частини Херсонщини разом із спільником знущався над місцевою жителькою та зґвалтував її. Фігуранту загрожує до 12 років тюрми.

Читайте матеріал «МикВісті» про те, як місцеві Снігурівщини протримались 8 місяців під контролем РФ і чиїми силами громада була звільнена.