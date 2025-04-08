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Поліція підозрює миколаївця в інсценуванні викрадення автомобіля на роботі

Автомобіль Volkswagen Multivan. Фото: поліція Миколаївської областіАвтомобіль Volkswagen Multivan. Фото: поліція Миколаївської області

На Миколаївщині поліція підозрює чоловіка в інсценуванні викрадення автомобіля з роботи, щоб потім його продати.

Про це повідомили у поліції Миколаївщини.

За даними слідства, 44-річний миколаївець працював водієм у організації. Правоохоронці зазначають, коли чоловік дізнався, що його планують звільнити та забрати автомобіль, вирішив його вкрасти.

«Щоб залишити собі авто, чоловік вигадав та спланував схему фіктивного злочину. Згодом миколаївець повідомив до поліції про нібито викрадення автомобіля організації Volkswagen Multivan», — додали правоохоронці.

Поліція за допомогою відеозаписів з камер, під’єднаних до аналітичної системи «Безпечне місто», упродовж доби знайшла зниклий Volkswagen. Автівка знаходилась в автогаражному кооперативі у Снігурівці.

«У ході розслідування правоохоронці з’ясували, що заявник сховав транспортний засіб і навмисно повідомив неправдиві відомості, намагаючись залишити автомобіль собі та згодом його продати», — додали у поліції.

Нагадаємо, що у Миколаєві поліцейські затримали 32-річного чоловіка, який викрав 30 метрів телефонного дроту з підвального приміщення. Чоловіку загрожує до восьми років ув'язнення.

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