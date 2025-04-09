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Підводне розмінування: на Миколаївщині обстежили понад три тисячі гектарів

Підводне розмінування Миколаївщини, фото: МикВістіПідводне розмінування Миколаївщини, фото: МикВісті

З початку повномасштабного вторгнення в Миколаївській області відділення підводного розмінування аварійно-рятувального загону спеціального призначення вже обстежили понад 3144 гектари акваторій.

Фахівці вилучили та знищили 150 вибухонебезпечних предметів різного калібру,  повідомили в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.

У ДСНС зазначили, що ініціатором заявки на обстеження виступило Управління фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради. Мета — забезпечити безпечні умови для відновлення тренувального процесу спортсменів, зокрема тих, хто займається вітрильним спортом.

Хто і коли розмінує Миколаївську область?

Вже понад два роки триває розмінування Миколаївщини — одного з найбільш замінованих регіонів України. З того часу вдалося розмінувати понад 20 тисяч гектар з потенційно замінованих територій області, однак на сьогодні ще не всі території вдалося навіть обстежити.

Сьогодні на Миколаївщині продовжують працювати професійні сапери: державні підрозділи, українські та іноземні компанії. Якщо у 2023 році темпи розмінування області були доволі швидкими, то на початку 2024 року вони дещо уповільнились.

Хто сьогодні розміновує Миколаївщину і коли область стане повністю безпечною — читайте у матеріалі «МикВісті».

Також «МикВісті» писали про те, як розміновувачі готують Миколаївщину до повернення людей. Читайте про це у матеріалі за посиланням.

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