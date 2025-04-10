Росіяни з артилерії та дронів атакували дві громади на Миколаївщині: є пошкодження

Наслідки ракетного удару РФ по Миколаєву, архівне фото «МикВісті»

У Миколаївському районі 9 і 10 квітня російська армія атакувала Куцурубську громаду — два удари FPV-дронами і два артобстріли.

У селі Дмитрівка було пошкоджено багатоквартирний будинок, повідомила Миколаївська обласна військова адміністрація.

Також 9 квітня дрони FPV двічі атакували акваторію Очаківської громади. Внаслідок цих обстрілів постраждалих немає.

Крім того, вночі 10 квітня росіяни безпілотниками атакували Миколаїв. Уламки та вибухова хвиля пошкодили дев’ять багатоповерхівок, три автомобілі, 30 гаражів і адміністративну будівлю, виникли пожежі. Поранення отримали десять людей.