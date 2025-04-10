Росія атакувала Нікополь: поранений підліток у важкому стані
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- Альона Коханчук
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13:40, 10 квітня, 2025
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У четвер, 10 квітня, російські війська вдарили дроном-камікадзе по Нікополю. Поранений 16-річний підліток у важкому стані.
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
Через атаку пошкоджені гуртожиток та п’ять автомобілів. Триває обстеження території. За його даними, в місті 12 поранених.
«Серед потерпілих – 16-річний підліток. Він у важкому стані», — додав Сергій Лисак.
Нагадаємо, що в ніч на 10 квітня російська армія запустила групу ударних безпілотників по території Миколаївської області. Під час атаки у Миколаєві стались пожежі у двох районах. внаслідок нічної атаки «Шахедів» пошкоджено 9 багатоквартирних будинків та адмінбудівля.
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