Росія атакувала Нікополь: поранений підліток у важкому стані

Росія вдарила поНікополю. Фото: Telegram/ Сергій Лисак

У четвер, 10 квітня, російські війська вдарили дроном-камікадзе по Нікополю. Поранений 16-річний підліток у важкому стані.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Через атаку пошкоджені гуртожиток та п’ять автомобілів. Триває обстеження території. За його даними, в місті 12 поранених.

«Серед потерпілих – 16-річний підліток. Він у важкому стані», — додав Сергій Лисак.

Росія вдарила поНікополю. Фото: Telegram/ Сергій Лисак Росія вдарила поНікополю. Фото: Telegram/ Сергій Лисак

Нагадаємо, що в ніч на 10 квітня російська армія запустила групу ударних безпілотників по території Миколаївської області. Під час атаки у Миколаєві стались пожежі у двох районах. внаслідок нічної атаки «Шахедів» пошкоджено 9 багатоквартирних будинків та адмінбудівля.