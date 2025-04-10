  • четвер

    10 квітня, 2025

  • 7.3°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 10 квітня , 2025 четвер

  • Миколаїв • 7.3° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Росія атакувала Нікополь: поранений підліток у важкому стані

Росія вдарила поНікополю. Фото: Telegram/ Сергій ЛисакРосія вдарила поНікополю. Фото: Telegram/ Сергій Лисак

У четвер, 10 квітня, російські війська вдарили дроном-камікадзе по Нікополю. Поранений 16-річний підліток у важкому стані.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Через атаку пошкоджені гуртожиток та п’ять автомобілів. Триває обстеження території. За його даними, в місті 12 поранених.

«Серед потерпілих – 16-річний підліток. Він у важкому стані», — додав Сергій Лисак.

Росія вдарила поНікополю. Фото: Telegram/ Сергій ЛисакРосія вдарила поНікополю. Фото: Telegram/ Сергій Лисак
Росія вдарила поНікополю. Фото: Telegram/ Сергій ЛисакРосія вдарила поНікополю. Фото: Telegram/ Сергій Лисак

Нагадаємо, що в ніч на 10 квітня російська армія запустила групу ударних безпілотників по території Миколаївської області. Під час атаки у Миколаєві стались пожежі у двох районах. внаслідок нічної атаки «Шахедів» пошкоджено 9 багатоквартирних будинків та адмінбудівля.

Останні новини про: Війна в Україні

Російська армія обстріляла Херсонщину: зруйновані будинки, є загиблий і поранені
Через атаку дронами по Миколаєву пошкоджено 9 багатоповерхівок, автівки та гаражі
Вночі сили ППО збили 28 «Шахедів» на Миколаївщині
Реклама

Читайте також:

новини

Директор ДЖКХ Миколаєва відповів, чи залишить посаду через підозру у корупції на КП: «Розглядаю... Можливо»

Аліса Мелік-Адамян
новини

Житло у Миколаєві дешевшає, в Одесі — дорожчає: скільки коштує 1-кімнатна у 2025 році

Світлана Іванченко
новини

Міськрада вдруге провалила голосування за мораторій на омолоджувальну обрізку дерев у Миколаєві

Аліна Квітко
новини

До ₴1,3 млн зарплати на рік: Що у деклараціях мерів міст на Миколаївщині?

Юлія Бойченко
новини

Серед підозрюваних у корупції на вуличному освітленні Миколаєва — родич директора Департаменту ЖКГ

Аліса Мелік-Адамян

Останні новини про: Війна в Україні

Вночі сили ППО збили 28 «Шахедів» на Миколаївщині
Через атаку дронами по Миколаєву пошкоджено 9 багатоповерхівок, автівки та гаражі
Російська армія обстріляла Херсонщину: зруйновані будинки, є загиблий і поранені

Директор ДЖКХ Миколаєва відповів, чи залишить посаду через підозру у корупції на КП: «Розглядаю... Можливо»

Житло у Миколаєві дешевшає, в Одесі — дорожчає: скільки коштує 1-кімнатна у 2025 році

1 година тому

До ₴1,3 млн зарплати на рік: Що у деклараціях мерів міст на Миколаївщині?

Юлія Бойченко

Головне сьогодні