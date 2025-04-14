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У Миколаєві 67-річний велосипедист загинув під колесами вантажівки

Аварія у Миколаєві. Фото: поліція Миколаївської областіАварія у Миколаєві. Фото: поліція Миколаївської області

У Миколаєві 67-річний водій електровелосипеда загинув під колесами вантажівки. Поліція шукає свідків аварії.

Про це повідомили у поліції Миколаївщини.

Автопригода сталася 13 квітня близько 17:40 на вулиці Космонавтів неподалік автозаправної станції. Водій електровелосипеда загинув під колесами вантажівки MAN з напіпричепом.

За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 ККУ «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого». Санкція статті передбачає до восьми років ув’язнення.

Наразі поліцейські намагаються встановити всі обставини аварії та просять свідків події свідками звернутись за телефоном:  050-013-01-48 або 102.

Аварія у Миколаєві. Фото: поліція Миколаївської областіАварія у Миколаєві. Фото: поліція Миколаївської області
Аварія у Миколаєві. Фото: поліція Миколаївської областіАварія у Миколаєві. Фото: поліція Миколаївської області

Раніше повідомлялося, що на вулиці Пограничній в Миколаєві 42-річна водійка автомобілю Chery QQ збила 10-річну дівчинку.

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