Через мільйонні борги за світло росіяни подали в «суд» на окупований заповідник «Асканія Нова»

Дендропарк на території заповідника «Асканія-Нова». Фото: окупаційні ЗМІ

Незаконно створене підприємство ТОВ «Энергосбыт Херсон» звернулось до так званого арбітражного суду Херсонської області через борг за електроенергію заповідника «Асканія Нова», який станом на квітень сягнув 3,5 мільйони російських рублів.

Про це повідомляє Центр журналістських розслідувань.

Заповідник не був спроможний сплачувати борги за електроенергію перед «Энергосбыт Херсон» ще з травня минулого року.

Установа звернулась в суд з вимогою стягнути заборгованість у сумі майже 2,8 мільйонів рублів, штрафні санкції у сумі майже 655 тисяч рублів і судові видатки майже в 130 тисяч рублів.

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Окупована «Асканія Нова»

«Асканія Нова» – найстаріший український біосферний заповідник та найбільший степовий заповідник Європи. З перших днів війни заповідник, що знаходиться на Херсонщині, опинився в окупації. Так званим «директором» був призначений 48-річний місцевий житель.

Неодноразово лунали заяви про те, що Росія знищує біосферний заповідник «Асканія-Нова». Звідти тварин вивозять до Криму та території РФ. до цього був причетний і новопризначений директор.

В серпні 2024 року голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив, що заповідника більше немає. Однак пізніше директор «Асканії Нової» Віктор Шаповал спростував цю інформацію. Він повідомив, що факти вивезення тварин справді мають місце, але про знищення заповідника не йдеться.

Одразу після цих заяв російські пропагандисти показали на центральних телеканалах Росії сюжет про збільшення поголів'я тварин у захопленому заповіднику. Окупанти заявили, що кількість червонокнижних тварин там збільшилася майже вдвічі.

На початку березня російські та українські телеграм-канали публікували кадри вбитого червонокнижного зубра, тушу якого несли російські військовослужбовці по території лісу. Експерти стверджували, що це ймовірно територія окупованої «Асканії Нової».

Станом на березень 2025 року заповіднику завдано збиток у 85 мільйонів 200 тисяч гривень через вивезення рідкісних тварин.

У заповідника є «офіційний» телеграм-канал, створений у квітні 2024 року. Там російське керівництво закладу публікує фотографії тварин та рослин заповідника, репостить дописи окупаційної влади, зокрема Володимира Сальдо, сюжети місцевих телеканалів та так званого «міністерства екології».