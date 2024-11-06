Директора заповідника «Асканія-Нова» підозрюють у незаконному вивозі рідких тварин до РФ

Псевдодиректора заповідника «Асканія-Нова» підозрюють у незаконному вивозі рідких тварин. Фото: пресслужба Нацполіції

Поліція розслідує справу про незаконне вивезення червонокнижних тварин з заповідника «Асканія-Нова» в Херсонській області. Слідчі повідомили про підозру директору окупованого заповідника, йому загрожує до 12 років тюрми. Сума збитків складає на понад 22 мільйони гривень.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Херсонської області.

Правоохорнці зазначили, що після окупації Лівобережжя Херсонщини загарбники захопили біосферний заповідник «Асканія-Нова». Так званим «директором» був призначений 48-річний житель обласного центру, його підозрюється у співпраці з окупантами.

Повідомляється, що під час проведення оперативно-розшукових заходів працівники управління стратегічних розслідувань в Херсонській області з’ясували, що фігурант протягом 2023 року, разом із військовими рф передав тварин заповідника до аналогічних російських установ. Зокрема, вивезені зебр Чапмана, бізонів американських, коней Пржевальського та оленів Давида до природного заповідника «Ростовський» та інших установ Росії.

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Наразі слідчі повідомили йому про підозру за статтею, що стосується порушення законів та звичаїв війни, що карається позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років.

Зазначається, що це вже друге кримінальне провадження, відкрите слідчими поліції Херсонщини щодо зловмисника. Раніше правоохоронці також інкримінували йому вчинення злочину проти основ національної безпеки України, а саме – колабораційної діяльності.

Як інформувалось, що Росія знищує біосферний заповідник «Асканія-Нова», що розташований на тимчасово окупованій Херсонщині. Звідти тварин вивозять до Криму та території РФ, однак поки не йдеться про повне знищення заповідної території.

Нагадаємо, у заповіднику «Асканія-Нова» майже втрачене колекція кафрського буйвола через халатність окупаційної влади. За словами Віктора Шаповала, майже вся колекція кафрського буйвола загинула через переохолодження. Теплолюбний вид до холодів утримували на відкритому просторі. Це результат бездіяльності окупаційної адміністрації заповідника. Також загинула значна кількість сайгаків.

Раніше повідомлялось, що російські війська облаштовують полігони та розміщують техніку на природоохоронних об’єктах окупованої Херсонщини.

Нагадаємо, що російські окупаційні сили взяли під контроль біосферний заповідник імені Ф.Е. Фальц-Фейна Національної академії аграрних наук України «Асканія-Нова», розташований на окупованій частині Херсонської області.

Нагадаємо, що жителя Херсонщини судитимуть за підозрою у колабораційній діяльності, під час окупації регіону він очолив незаконний орган влади.

Раніше повідомлялось, що поліція завершила розслідування справи проти бойовика «ДНР», який під час окупації правобережної частини Херсонщини разом із спільником знущався над місцевою жителькою та зґвалтував її. Фігуранту загрожує до 12 років тюрми.

Нагадаємо, що у Херсоні судитимуть колишню доцентку кафедри одного з вишів міста за підозрою у колабораціонізмі. Жінка обійняла посаду в університеті, організовувала навчання за стандартами Росії і долучалась до заходів на підтримку окупантів.

Раніше двом мешканкам Херсону заочно повідомили про підозру в колаборації з окупантами. Їх підозрюють в підготовці та проведенні псевдореферендуму про приєднання Херсонщини до Росії.