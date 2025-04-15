У трьох селах Миколаївщини виявили повне відхилення від норми якості питної води

Вид на гирло річки Південний Буг, поблизу села Лупареве на Миколаївщині. Фото Ukrainer

У селах Костянтинівської громади Миколаївської області виявили перевищення допустимих норм у питній воді.

Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області.

Зазначається, що фахівці відібрали три зразки води з централізованого водопостачання в селах Новоінгулка, Новоматвіївське та Кандибине. Перевірка проводилась в межах контролю за якістю питної води та впливом її на здоров’я місцевих жителів.

За результатами перевірки фахівці зафіксували 100 відсоткове відхилення за такими показниками:

у селі Новоінгулка зафіксовано перевищення загальної жорсткості у 1,6 раза, вмісту хлоридів — у 1,9 раза;

у Новоматвіївському — жорсткість перевищена у 1,4 раза, хлориди — у 3,5 раза, сульфати — у 1,1 раза, сухий залишок — у 1,6 раза;

у селі Кандибине — загальна жорсткість перевищена у 4,2 раза, хлориди — у 3,3 раза, сульфати — у 1,1 раза, сухий залишок — у 1,9 раза.

Керівнику Костянтинівської сільської ради та відповідальній особі за водопостачання фахівці передали пропозиції для усунення виявлених порушень.

Нагадаємо, у Галицинівській громаді Миколаївщини протягом 2023 та 2024 років у пробах води зі свердловин та водопровідної мережі фіксували арсен (миш’як). Проте, як він потрапив у воду досі ніхто не знає.