У трьох селах Миколаївщини виявили повне відхилення від норми якості питної води
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- Даріна Мельничук
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18:05, 15 квітня, 2025
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У селах Костянтинівської громади Миколаївської області виявили перевищення допустимих норм у питній воді.
Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області.
Зазначається, що фахівці відібрали три зразки води з централізованого водопостачання в селах Новоінгулка, Новоматвіївське та Кандибине. Перевірка проводилась в межах контролю за якістю питної води та впливом її на здоров’я місцевих жителів.
За результатами перевірки фахівці зафіксували 100 відсоткове відхилення за такими показниками:
- у селі Новоінгулка зафіксовано перевищення загальної жорсткості у 1,6 раза, вмісту хлоридів — у 1,9 раза;
- у Новоматвіївському — жорсткість перевищена у 1,4 раза, хлориди — у 3,5 раза, сульфати — у 1,1 раза, сухий залишок — у 1,6 раза;
- у селі Кандибине — загальна жорсткість перевищена у 4,2 раза, хлориди — у 3,3 раза, сульфати — у 1,1 раза, сухий залишок — у 1,9 раза.
Керівнику Костянтинівської сільської ради та відповідальній особі за водопостачання фахівці передали пропозиції для усунення виявлених порушень.
Нагадаємо, у Галицинівській громаді Миколаївщини протягом 2023 та 2024 років у пробах води зі свердловин та водопровідної мережі фіксували арсен (миш’як). Проте, як він потрапив у воду досі ніхто не знає.
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