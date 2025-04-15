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У трьох селах Миколаївщини виявили повне відхилення від норми якості питної води

Вид на гирло річки Південний Буг, поблизу села Лупареве на Миколаївщині. Фото UkrainerВид на гирло річки Південний Буг, поблизу села Лупареве на Миколаївщині. Фото Ukrainer

У селах Костянтинівської громади Миколаївської області виявили перевищення допустимих норм у питній воді. 

Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби в Миколаївській області.

Зазначається, що фахівці відібрали три зразки води з централізованого водопостачання в селах Новоінгулка, Новоматвіївське та Кандибине. Перевірка проводилась в межах контролю за якістю питної води та впливом її на здоров’я місцевих жителів.

За результатами перевірки фахівці зафіксували 100 відсоткове відхилення за такими показниками:

  • у селі Новоінгулка зафіксовано перевищення загальної жорсткості у 1,6 раза, вмісту хлоридів — у 1,9 раза;
  • у Новоматвіївському — жорсткість перевищена у 1,4 раза, хлориди — у 3,5 раза, сульфати — у 1,1 раза, сухий залишок — у 1,6 раза;
  • у селі Кандибине — загальна жорсткість перевищена у 4,2 раза, хлориди — у 3,3 раза, сульфати — у 1,1 раза, сухий залишок — у 1,9 раза.

Керівнику Костянтинівської сільської ради та відповідальній особі за водопостачання фахівці передали пропозиції для усунення виявлених порушень.

Нагадаємо, у Галицинівській громаді Миколаївщини протягом 2023 та 2024 років у пробах води зі свердловин та водопровідної мережі фіксували арсен (миш’як). Проте, як він потрапив у воду досі ніхто не знає.

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