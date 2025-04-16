У Миколаєві запрацював перший фонтан цього сезону
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- Анна Гакман
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19:15, 16 квітня, 2025
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У Каштановому сквері в Миколаєві відкрили перший міський фонтан цього сезону.
Як повідомляє пресслужба Миколаївської міської ради, комунальники вже провели тестовий запуск.
«Напередодні працівники підприємства провели тестовий запуск і вже зараз фонтан офіційно відкрив сезон. Запрошуємо містян приємно провести час у сквері біля фонтани», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, в Одесі влада відзвітувала про запуск першого фонтану в Міському саду. Цього сезону працюватиме тільки половина міських фонтанів.
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