У Миколаєві запрацював перший фонтан цього сезону

Соборна площа з фонтаном у Миколаєві. Ілюстративне фото «МикВісті»

У Каштановому сквері в Миколаєві відкрили перший міський фонтан цього сезону.

Як повідомляє пресслужба Миколаївської міської ради, комунальники вже провели тестовий запуск.

«Напередодні працівники підприємства провели тестовий запуск і вже зараз фонтан офіційно відкрив сезон. Запрошуємо містян приємно провести час у сквері біля фонтани», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Одесі влада відзвітувала про запуск першого фонтану в Міському саду. Цього сезону працюватиме тільки половина міських фонтанів.