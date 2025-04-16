  • середа

    16 квітня, 2025

  • 16.3°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 16 квітня , 2025 середа

  • Миколаїв • 16.3° Мінлива хмарність

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Інспекція закладів інституційного типу: Антон Табунщик відвідав Лисогірську спеціальну школу

  • Пресреліз

  • Миколаївська обласна рада

  • 19:22, 16 квітня, 2025

Днями голова Миколаївської обласної ради Антон Табунщик разом із депутатом обласної ради Віталієм Порхуном відвідав Лисогірську спеціальну школу.

Як повідомляє пресслужба Миколаївської обласної ради, під час візиту оглянули умови проживання та навчання дітей, а також перевірили, як виконують рекомендації, які надали на засіданні постійної комісії облради з питань науки і освіти, інновацій, молоді, сімʼї і спорту, культури та духовності.

– Наразі у закладі проживають діти з Лисогірського та Широколанівського закладів, проте вони мешкають і навчаються окремо. У Лисогірській спецшколі 20 дітей живуть на постійній основі, ще 10 на вихідні повертаються додому. Це діти з тяжкими порушеннями мовлення, з якими працюють логопеди, реабілітологи та інші вузькопрофільні спеціалісти, — зазначив очільник облради

Під час огляду звернули увагу на усунення недоліків, які раніше виявила моніторингова група Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. У закладі вже встановили штучне освітлення території, відремонтували систему відеоспостереження, а в харчоблоці замінили необхідне приладдя. Водночас батьки та керівництво школи звернулися до обласної ради з проханням ініціювати зміни до постанови Кабінету Міністрів України №305, яка регулює організацію харчування в освітніх установах.Окрему увагу приділили питанню медичного забезпечення. Наразі в закладі працює лише медична сестра, лікар відсутній через кадровий дефіцит.

Також перевірили побутові умови, у яких перебувають діти. У більшості кімнат розміщені чотири ліжка, однак у деяких — п’ять, що пов’язано зі збільшенням кількості учнів після приєднання Широколанівської школи. Усі корпуси мають внутрішні санвузли, вуличні туалети не використовуються. Для дошкільнят облаштовані окремі кімнати для денного сну, а також у школі функціонують три укриття. У додатковому корпусі триває ремонт, після завершення якого умови для дітей стануть ще комфортнішими.

Антон Табунщик зазначив, що заклад поступово виправляє виявлені недоліки та продовжує створювати безпечне й комфортне середовище для навчання та проживання дітей.

Фоторепортаж

Антон Табунщик відвідав Лисогірську спеціальну школу, фото: Миколаївська обласна радаАнтон Табунщик відвідав Лисогірську спеціальну школу, фото: Миколаївська обласна рада
Антон Табунщик відвідав Лисогірську спеціальну школу, фото: Миколаївська обласна радаАнтон Табунщик відвідав Лисогірську спеціальну школу, фото: Миколаївська обласна рада
Антон Табунщик відвідав Лисогірську спеціальну школу, фото: Миколаївська обласна радаАнтон Табунщик відвідав Лисогірську спеціальну школу, фото: Миколаївська обласна рада
Антон Табунщик відвідав Лисогірську спеціальну школу, фото: Миколаївська обласна радаАнтон Табунщик відвідав Лисогірську спеціальну школу, фото: Миколаївська обласна рада
Антон Табунщик відвідав Лисогірську спеціальну школу, фото: Миколаївська обласна радаЛисогірська спеціальна школа, фото: Миколаївська обласна рада
Антон Табунщик відвідав Лисогірську спеціальну школу, фото: Миколаївська обласна радаЛисогірська спеціальна школа, фото: Миколаївська обласна рада
Антон Табунщик відвідав Лисогірську спеціальну школу, фото: Миколаївська обласна радаЛисогірська спеціальна школа, фото: Миколаївська обласна рада
Антон Табунщик відвідав Лисогірську спеціальну школу, фото: Миколаївська обласна радаЛисогірська спеціальна школа, фото: Миколаївська обласна рада
Антон Табунщик відвідав Лисогірську спеціальну школу, фото: Миколаївська обласна радаЛисогірська спеціальна школа, фото: Миколаївська обласна рада
Антон Табунщик відвідав Лисогірську спеціальну школу, фото: Миколаївська обласна радаЛисогірська спеціальна школа, фото: Миколаївська обласна рада
Антон Табунщик відвідав Лисогірську спеціальну школу, фото: Миколаївська обласна радаЛисогірська спеціальна школа, фото: Миколаївська обласна рада
Антон Табунщик відвідав Лисогірську спеціальну школу, фото: Миколаївська обласна радаЛисогірська спеціальна школа, фото: Миколаївська обласна рада
Антон Табунщик відвідав Лисогірську спеціальну школу, фото: Миколаївська обласна радаЛисогірська спеціальна школа, фото: Миколаївська обласна рада
Антон Табунщик відвідав Лисогірську спеціальну школу, фото: Миколаївська обласна радаЛисогірська спеціальна школа, фото: Миколаївська обласна рада
Антон Табунщик відвідав Лисогірську спеціальну школу, фото: Миколаївська обласна радаАнтон Табунщик відвідав Лисогірську спеціальну школу, фото: Миколаївська обласна рада
Антон Табунщик відвідав Лисогірську спеціальну школу, фото: Миколаївська обласна радаЛисогірська спеціальна школа, фото: Миколаївська обласна рада

Відповідно до Закону України «Про медіа» та Закону України «Про рекламу» цей матеріал був опублікований або на правах реклами, або в партнерстві офіційного органу державної влади, муніципальної інституції, громадської організації тощо, або їх посередника з ПП “НикВести Продакшн”, яке керує онлайн-медіа “НикВести”. Зміст матеріалу є виключною відповідальністю автора в особі Миколаївська обласна рада.

Останні новини про: Миколаївська обласна рада

Рада ветеранів при Миколаївській обласній раді розпочала роботу
До 65 шкіл під загрозою закриття: Миколаївська облрада хоче відтермінувати наказ МОН про обов’язкове очне навчання для ВПО
На Миколаївщині приєднають ще дві санаторні школи-інтернати
Реклама

Читайте також:

новини

На Миколаївщині приєднають ще дві санаторні школи-інтернати

Аліна Квітко
новини

Книга памʼяті: у Миколаєві презентували фотоальбом про хроніки повномасштабної війни 2022 року

Даріна Мельничук
новини

Пенсії Миколаївщини: більші, ніж на Херсонщині, але менші, ніж на Одещині

Світлана Іванченко
новини

Бізнесмена з Львівщини, який фігурує у справі про корупцію у ЖКГ, примусово доставлять в суд Миколаєва

Аліса Мелік-Адамян
новини

До 65 шкіл під загрозою закриття: Миколаївська облрада хоче відтермінувати наказ МОН про обов’язкове очне навчання для ВПО

Аліна Квітко

Останні новини про: Миколаївська обласна рада

На Миколаївщині приєднають ще дві санаторні школи-інтернати
До 65 шкіл під загрозою закриття: Миколаївська облрада хоче відтермінувати наказ МОН про обов’язкове очне навчання для ВПО
Рада ветеранів при Миколаївській обласній раді розпочала роботу

Роботодавці Миколаївщини сплатили майже ₴4 млрд єдиного соцвнеску

У МЗС заявили, що відновлення потяга Одеса — Кишинів не вплине на позицію України щодо Придністров’я

1 година тому

В Одесі водолази обстежують морське дно пляжів перед початком курортного сезону

Головне сьогодні