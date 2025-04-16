Інспекція закладів інституційного типу: Антон Табунщик відвідав Лисогірську спеціальну школу

Днями голова Миколаївської обласної ради Антон Табунщик разом із депутатом обласної ради Віталієм Порхуном відвідав Лисогірську спеціальну школу.

Як повідомляє пресслужба Миколаївської обласної ради, під час візиту оглянули умови проживання та навчання дітей, а також перевірили, як виконують рекомендації, які надали на засіданні постійної комісії облради з питань науки і освіти, інновацій, молоді, сімʼї і спорту, культури та духовності.

– Наразі у закладі проживають діти з Лисогірського та Широколанівського закладів, проте вони мешкають і навчаються окремо. У Лисогірській спецшколі 20 дітей живуть на постійній основі, ще 10 на вихідні повертаються додому. Це діти з тяжкими порушеннями мовлення, з якими працюють логопеди, реабілітологи та інші вузькопрофільні спеціалісти, — зазначив очільник облради

Під час огляду звернули увагу на усунення недоліків, які раніше виявила моніторингова група Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. У закладі вже встановили штучне освітлення території, відремонтували систему відеоспостереження, а в харчоблоці замінили необхідне приладдя. Водночас батьки та керівництво школи звернулися до обласної ради з проханням ініціювати зміни до постанови Кабінету Міністрів України №305, яка регулює організацію харчування в освітніх установах.Окрему увагу приділили питанню медичного забезпечення. Наразі в закладі працює лише медична сестра, лікар відсутній через кадровий дефіцит.

Також перевірили побутові умови, у яких перебувають діти. У більшості кімнат розміщені чотири ліжка, однак у деяких — п’ять, що пов’язано зі збільшенням кількості учнів після приєднання Широколанівської школи. Усі корпуси мають внутрішні санвузли, вуличні туалети не використовуються. Для дошкільнят облаштовані окремі кімнати для денного сну, а також у школі функціонують три укриття. У додатковому корпусі триває ремонт, після завершення якого умови для дітей стануть ще комфортнішими.

Антон Табунщик зазначив, що заклад поступово виправляє виявлені недоліки та продовжує створювати безпечне й комфортне середовище для навчання та проживання дітей.

Фоторепортаж

Антон Табунщик відвідав Лисогірську спеціальну школу, фото: Миколаївська обласна рада

Антон Табунщик відвідав Лисогірську спеціальну школу, фото: Миколаївська обласна рада

Антон Табунщик відвідав Лисогірську спеціальну школу, фото: Миколаївська обласна рада

Антон Табунщик відвідав Лисогірську спеціальну школу, фото: Миколаївська обласна рада

Лисогірська спеціальна школа, фото: Миколаївська обласна рада

Лисогірська спеціальна школа, фото: Миколаївська обласна рада

Лисогірська спеціальна школа, фото: Миколаївська обласна рада

Лисогірська спеціальна школа, фото: Миколаївська обласна рада

Лисогірська спеціальна школа, фото: Миколаївська обласна рада

Лисогірська спеціальна школа, фото: Миколаївська обласна рада

Лисогірська спеціальна школа, фото: Миколаївська обласна рада

Лисогірська спеціальна школа, фото: Миколаївська обласна рада

Лисогірська спеціальна школа, фото: Миколаївська обласна рада

Лисогірська спеціальна школа, фото: Миколаївська обласна рада

Антон Табунщик відвідав Лисогірську спеціальну школу, фото: Миколаївська обласна рада