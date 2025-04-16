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У Миколаєві провели 36 загальних зборів ОСББ за рік: житловий фонд відзвітував

У Миколаєві провели 36 загальних зборів ОСББ за рік, фото: Центр житлового фонду та розвитку підприємствУ Миколаєві провели 36 загальних зборів ОСББ за рік, фото: Центр житлового фонду та розвитку підприємств

У 2024 році в Миколаєві відбулося 36 загальних зборів співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ).

Як повідомляє Центр житлового фонду та розвитку підприємств, у середньому — три збори щомісяця.

«За 2024 рік було організовано та проведено участь у загальних зборах співвласників ОСББ, які є ключовими для прийняття рішень щодо участі у наявних грантових програмах Фонду енергоефективності. В середньому – по 3 збори на місяць, не враховуючи участь у засіданнях правлінь ОСББ. Загалом – 36 зборів співвласників. А значить проінформовано близько 3-5 тисяч громадян», – йдеться у повідомленні.

Форум «HOME RECOVERY», фото: Центр житлового фонду та розвитку підприємствФорум «HOME RECOVERY», фото: Центр житлового фонду та розвитку підприємств
Форум «HOME RECOVERY», фото: Центр житлового фонду та розвитку підприємствФорум «HOME RECOVERY», фото: Центр житлового фонду та розвитку підприємств

Також вони відзвітували, що протягом 2024 року було проведено 12 тематичних семінарів, два набори на курс «Школа енергоефективності та відновлення», а також 15 екскурсій на енергоефективні об’єкти в Миколаєві.

Нагадаємо, у Миколаєві ще 5 ОСББ отримали підтримку від міста на встановлення сонячних електростанцій та придбання генератора.

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