Росія атакувала дронами енергооб'єкт ДТЕК на Дніпропетровщині

Робітники компанії ДТЕК, Фото: Getty Images

Зранку у четвер, 17 квітня, російські війська дронами енергетичний об'єкт ДТЕК у Дніпропетровській області.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

Там зазначили, що внаслідок обстрілу було пошкоджено виробничий майданчик. Будівлі та техніка майданчика зазнали серйозних пошкоджень. Співробітники ДТЕК не постраждали.

Повідомляється, що енергетики роблять все можливе, щоб електропостачання на Дніпропетровщині було без перебоїв.

Нагадаємо, що в Україні побудують першу в країні цифрову підстанцію. Для цього ДТЕК залучив грант у розмірі 11 млн євро від уряду Франції на будівництво першої в країні цифрової підстанції в партнерстві з міжнародною компанією з виробництва енергообладнання GE Vernova.