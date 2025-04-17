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РФ привласнює житло маріупольців, які залишили місто після вторгнення, — BBC

Маріуполь, фото з сайту mrlp.cityМаріуполь, фото з сайту mrlp.city

РФ масово забирає житло українців у Маріуполі, які залишили місто після початку повномасштабної війни.

Про це йдеться у розслідуванні проєкту BBC Verify.

Зазначається, що з липня 2024 року російська адміністрація визнала не менш як 5 тисяч 700 квартир, що належать громадянам України, такими, що підлягають конфіскації.

Більшість із конфіскованих квартир належать українцям, які покинули Маріуполь або загинули під час 86-денної облоги у 2022 році. За даними Human Rights Watch, тоді загинуло понад вісім тисяч мирних жителів, однак фактична кількість жертв може бути значно більшою.

«Щоб зберегти своє житло у власності, власникам потрібно повернутися до Маріуполя через Росію, пройти фільтрацію, тривалі перевірки та складні бюрократичні процедури, зокрема оформити російський паспорт. Це робить повернення житла практично неможливим, а спроби досягти цього — небезпечними», — йдеться у розслідуванні.

У розслідуванні зазначається, що РФ класифікує такі квартири як «безгосподарні», хоча їхні власники — українські громадяни, які виїхали з Маріуполя, або родичі загиблих мешканців — є відомими. У 2024 році в Росії ухвалили закон, що пришвидшує передачу цього житла новим мешканцям — російським громадянам з окупованої частини Донецької області.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Маріуполі встановили памʼятник російському солдату, який вбивав місцевих жителів та брав участь в окупації міста.

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