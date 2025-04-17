  • четвер

    17 квітня, 2025

  • 13.1°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 17 квітня , 2025 четвер

  • Миколаїв • 13.1° Ясне небо

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

По Миколаєву вдарили реактивним БпЛА невідомого типу, — Кім

Сьогодні увечері, 17 квітня, по Миколаєву вдарили реактивним БпЛА невідомого типу.

Про це повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

За його словами, попередньо без постраждалих. На місці пожежа, служби ліквідовують.

Нагадаємо, увечері 16 квітня військові знищили ударний дрон, який росіяни спрямували по Миколаївському району.

Останні новини про: Війна в Україні

Україна і США сьогодні можуть підписати меморандум про наміри щодо мінеральної угоди, — Зеленський
Артсистеми Zuzana і ракети до ППО: Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги
З початку деокупації правобережжя Херсонщини евакуйовали 50 тисяч жителів, – ОВА
Реклама

Читайте також:

новини

ФОПів меншає: Миколаївщина втратила понад 400 підприємців за три місяці

Світлана Іванченко
новини

Ділив на 4 суму «відкату». Поліція знайшла докази у калькуляторі арештованого в Миколаєві комунальника

Аліса Мелік-Адамян
новини

Миколаївська ТЕЦ програла апеляцію і тепер повинна розсекретити зарплати керівництва та наглядової ради

Катерина Середа
новини

Куди піти у Миколаєві: добірка вистав, концертів, кіно та розваг для дітей

Марія Хаміцевич
новини

Антикорупційний департамент Миколаєва погодив тендер на вуличне освітлення із завищеною ціною, за який арештували комунальника, — прокуратура

Аліса Мелік-Адамян

Останні новини про: Війна в Україні

З початку деокупації правобережжя Херсонщини евакуйовали 50 тисяч жителів, – ОВА
Артсистеми Zuzana і ракети до ППО: Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги
Україна і США сьогодні можуть підписати меморандум про наміри щодо мінеральної угоди, — Зеленський

Ділив на 4 суму «відкату». Поліція знайшла докази у калькуляторі арештованого в Миколаєві комунальника

Куди піти у Миколаєві: добірка вистав, концертів, кіно та розваг для дітей

3 години тому

Зеленський заявив, що Росія може атакувати Україну до Великодня

Головне сьогодні