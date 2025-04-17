По Миколаєву вдарили реактивним БпЛА невідомого типу, — Кім
-
- Анна Гакман
-
•
-
20:12, 17 квітня, 2025
-
Сьогодні увечері, 17 квітня, по Миколаєву вдарили реактивним БпЛА невідомого типу.
Про це повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.
За його словами, попередньо без постраждалих. На місці пожежа, служби ліквідовують.
Нагадаємо, увечері 16 квітня військові знищили ударний дрон, який росіяни спрямували по Миколаївському району.
Останні новини про: Війна в Україні