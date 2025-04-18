На Одещині виявили 16 нелегальних теплиць, де вирощували тютюн

Нелегальні теплиць з вирощування тютюну на Одещині. Фото: БЕБ

В Одеській області виявили 16 нелегальних теплиць і складів, де вирощували, сушили та переробляли тютюн.

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки.

Зазначається, що теплиці облаштували посеред поля в Овідіопольській громаді. Тютюн вирощували за допомогою крапельного зрошення, потім його листя впродовж кількох місяців сушили, після чого подрібнювали та фасували. Готову сировину фігуранти планували продавати по всій Україні під виглядом тютюнової продукції різних торгових марок.

Під час обшуків детективи вилучили та направили для проведення судових експертиз майже 56 тонн продукції, техніку для посіву, шланги для поливу, промислову лінію для сушіння та подрібнення тютюну.

«Вже припинено незаконні вирощування та обробку тютюну без ліцензії в Одеській, Хмельницькій і Львівській областях. Вилучено понад 101 407 кілограмів тютюну», — повідомив керівник детективів БЕБ Олександр Ткачук.

Нелегальні теплиць з вирощування тютюну на Одещині. Фото: БЕБ

Загалом від початку року детективи відкрили понад 70 кримінальних проваджень за незаконний обіг тютюнових виробів і вилучили три виробничі сигаретні лінії.

Нагадаємо, в Одеській області викрили угрупування, яке підозрюють у незаконному виготовлені та продажі ферментованого тютюну та сигарет.