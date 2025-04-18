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У потязі «Суми — Київ» сталася пожежа: загинув залізничник

 

Потяг «Укрзалізниці». Ілюстративне фото: «МикВісті»Потяг «Укрзалізниці». Ілюстративне фото: «МикВісті»

У поїзді «Укрзалізниці» №115 «Суми — Київ» поблизу станції Путивль сталася пожежа, внаслідок якої загинув залізничник.

Про це повідомили в пресслужбі компанії.

Зазначається, що наразі встановлюють причини пожежі, яку локалізували. Поїзд продовжує рух до столиці, але без чотирьох відчеплених вагонів. Затримка становить близько години.

«Усіх пасажирів пересаджено на вільні місця в інших вагонах, затримка складає близько 1 години, але буде скорочуватися», — додали у повідомленні.

Нагадаємо, у період великодніх свят «Укрзалізниця» призначає додатковий швидкий поїзд №265/266 «Київ — Одеса — Київ».

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