У потязі «Суми — Київ» сталася пожежа: загинув залізничник
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- Даріна Мельничук
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21:05, 18 квітня, 2025
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У поїзді «Укрзалізниці» №115 «Суми — Київ» поблизу станції Путивль сталася пожежа, внаслідок якої загинув залізничник.
Про це повідомили в пресслужбі компанії.
Зазначається, що наразі встановлюють причини пожежі, яку локалізували. Поїзд продовжує рух до столиці, але без чотирьох відчеплених вагонів. Затримка становить близько години.
«Усіх пасажирів пересаджено на вільні місця в інших вагонах, затримка складає близько 1 години, але буде скорочуватися», — додали у повідомленні.
Нагадаємо, у період великодніх свят «Укрзалізниця» призначає додатковий швидкий поїзд №265/266 «Київ — Одеса — Київ».
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