«Укрзалізниця» призначила додатковий потяг «Київ — Одеса» на великодні свята

Потяг «Укрзалізниці». Ілюстративне фото: «МикВісті»

У період великодніх свят «Укрзалізниця» призначає додатковий швидкий поїзд №265/266 «Київ — Одеса — Київ».

Як зазначили в компанії, він курсуватиме 18 та 21 квітня, щоб допомогти пасажирам зручно спланувати святкові подорожі.

Зазначається, що з Києва поїзд вирушатиме о 08:33 та прибуватиме до Одеси о 18:08. У зворотному напрямку — з Одеси — відправлення о 10:28, прибуття до столиці о 21:15.

«Поїзд стане у нагоді не лише жителям столиці та Південної Пальміри (Одеси, — прим.), а й мешканцям Вінниці, Жмеринки, Подільська, а також Роздільної, Кодими, Рудниці, Вапнярки та Козятина — передбачено зупинки на даних станціях», — додали у повідомленні.

Також додали, що квитки вже доступні у застосунку компанії, на сайті та в залізничних касах.

Нагадаємо, у зв’язку з будівництвом європейської колії на дільниці Чоп — Ужгород, «Укрзалізниця» тимчасово обмежила маршрут пасажирських поїздів ужгородського напрямку. Зокрема, поїзди з Одеси, Полтави та Кременчука тепер курсують лише до станції Мукачево.