В «Укрзалізниці» запевняють, що пасажири з Одеси зможуть зручно дістатися Ужгорода попри зміни маршрутів

Потяг «Укрзалізниці». Ілюстративне фото: «МикВісті»

У зв’язку з будівництвом європейської колії на дільниці Чоп — Ужгород, «Укрзалізниця» тимчасово обмежила маршрут пасажирських поїздів ужгородського напрямку. Зокрема, поїзди з Одеси, Полтави та Кременчука тепер курсують лише до станції Мукачево.

Проте залізничники запевняють, що пасажири з Одеси можуть з пересадками доїхати до Ужгорода. Для цього слід обирати поїзд №12/11 Одеса — Львів. А у Львові пересісти на потяг №59/60 Київ — Ужгород або №45/46 Харків — Ужгород, які слідують через Самбір — Сянки.

Крім того, пасажири з Одещини можуть скористатися поїздом №135/136 Одеса — Чернівці, з пересадкою до Коломиї, Івано-Франківська та Буковеля, або №25/26 Одеса — Ясіня, який відкриває прямий шлях у гори.

Зокрема, Яремче, Ворохта, Татарів-Буковель, Ясіня — із пересадкою на поїзди через Львів чи Мукачево. До Чернівці та Коломия дістатися поїздами №135/136 та №116/115.

Квитки доступні у продажу на сайті, в мобільному застосунку та в залізничних касах вокзалів.

Раніше повідомлялось, що кібератака на «Укрзалізницю» не призвела до витоку персональних даних пасажирів чи інформації про військові вантажі, оскільки такі дані не зберігаються у системах компанії.