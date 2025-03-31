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В «Укрзалізниці» запевняють, що під час кібератаки не сталося витоку військових чи персональних даних

Потяг «Укрзалізниці». Ілюстративне фото: «МикВісті»Потяг «Укрзалізниці». Ілюстративне фото: «МикВісті»

Кібератака на «Укрзалізницю» не призвела до витоку персональних даних пасажирів чи інформації про військові вантажі, оскільки такі дані не зберігаються у системах компанії.

Про це розповів голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський, в ефірі «Новини.LIVE».

Він пояснив, що дані про військові перевезення передаються через окрему захищену систему закритими каналами зв’язку, що унеможливлює їхній витік навіть у разі спроби кібератаки. Наприклад, при перевірці документів через «Дію» система лише отримує підтвердження особи, без передачі інших особистих відомостей.

«Навіть якщо ворог намагався отримати цю інформацію, то вона захищена. «Укрзалізниця» не зберігає персональних даних людей», — сказав він.

Нагадаємо, 23 березня в IT системі «Укрзалізниці» стався збій. Через це тимчасово було призупинено продаж квитків через застосунок і сайт, а також замовлення послуг і довідкове обслуговування. В «Укрзалізниці» заявили про масштабну таргетовану кібератаку на онлайн-системи.

Пізніше «Укрзалізниця» повідомила про відновлення в резервному форматі онлайн-продажу квитків після кібератаки на її систему. Сайт та застосунок «УЗ» відновлювали 89 годин.

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