В «Укрзалізниці» запевняють, що під час кібератаки не сталося витоку військових чи персональних даних

Потяг «Укрзалізниці». Ілюстративне фото: «МикВісті»

Кібератака на «Укрзалізницю» не призвела до витоку персональних даних пасажирів чи інформації про військові вантажі, оскільки такі дані не зберігаються у системах компанії.

Про це розповів голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський, в ефірі «Новини.LIVE».

Він пояснив, що дані про військові перевезення передаються через окрему захищену систему закритими каналами зв’язку, що унеможливлює їхній витік навіть у разі спроби кібератаки. Наприклад, при перевірці документів через «Дію» система лише отримує підтвердження особи, без передачі інших особистих відомостей.

«Навіть якщо ворог намагався отримати цю інформацію, то вона захищена. «Укрзалізниця» не зберігає персональних даних людей», — сказав він.