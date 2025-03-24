В роботі систем «Укрзалізниці» стався збій через кібератаку: відновлення триває

Потяг «Укрзалізниці». Ілюстративне фото: «МикВісті»

23 березня в IT системі «Укрзалізниці»стався збій. Через це тимчасово було призупинено продаж квитків через застосунок і сайт, а також замовлення послуг і довідкове обслуговування. В «Укрзалізниці» заявили про масштабну таргетовану кібератаку ворога на онлайн-системи.

Пресслужба компанії повідомляє, що відновлення всіх систем тривало всю минулу добу та наразі продовжується. Фахівці залізниці тісно співпрацюють з кібердепартаментом Служби безпеки України.

Зазначається, що рух поїздів стабільний, вони курсують чітко без затримок та всі операційні процеси руху налагоджені в резервному форматі. Там зауважили, що «Укрзалізниця» й раніше ставала обʼєктом кібератак ворога.

«Остання атака була дуже системна, нетривіальна та багаторівнева, тому перед повним відновленням із «бекапів» фахівці УЗ, багатьох залучених партнерів та кібердепартаменту СБУ мають ретельно відтестувати сервіси на можливі вразливості», — йдеться у повідомленні.

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Протягом 24 березня онлайн-продажі квитків залишатимуться недоступними. У компанії розповіли, що наразі квитки можна купити через каси, які посилили персоналом, і розширили графіки роботи. Квитки на міжнародні рейси 24 та 25 березня також продаватимуть у касах.

Як підкреслили в УЗ, якщо ви не встигаєте придбати квиток через касу, то можна йти безпосередньо до потяга, де поїзні бригади оформлять проїзд на місці.

В Укрзалізниці також закликали «не штурмувати каси» 24 березня, якщо ваш рейс відбудеться пізніше, ніж зранку 25 березня. Каси працюватимуть із виключним пріоритетом на обслуговування пасажирів із відправкою сьогодні-завтра.

Крім того, охочі повернути квиток на поїзд 24 березня можуть зробити це онлайн. Достатньо принаймні за годину до відправки рейсу надіслати на пошту services.uz.gov.ua@gmail.com скан-копію або чітке фото квитка та контактний номер телефону. Заявку про повернення обіцяють обробити протягом трьох діб із моменту відновлення роботи систем.

Нагадаємо, що під ранок 19 березня російські військові атакували безпілотниками енергетичну систему залізниці у Дніпропетровській області вранці. Одна із ділянок знеструмлена, але рух поїздів продовжується за графіком