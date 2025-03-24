  • понеділок

    24 березня, 2025

  • 9.1°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 24 березня , 2025 понеділок

  • Миколаїв • 9.1° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

В роботі систем «Укрзалізниці» стався збій через кібератаку: відновлення триває

Потяг «Укрзалізниці». Ілюстративне фото: «МикВісті»Потяг «Укрзалізниці». Ілюстративне фото: «МикВісті»

23 березня в IT системі «Укрзалізниці»стався збій. Через це тимчасово було призупинено продаж квитків через застосунок і сайт, а також замовлення послуг і довідкове обслуговування. В «Укрзалізниці» заявили про масштабну таргетовану кібератаку ворога на онлайн-системи.

Пресслужба компанії повідомляє, що відновлення всіх систем тривало всю минулу добу та наразі продовжується. Фахівці залізниці тісно співпрацюють з кібердепартаментом Служби безпеки України.

Зазначається, що рух поїздів стабільний, вони курсують чітко без затримок та всі операційні процеси руху налагоджені в резервному форматі. Там зауважили, що «Укрзалізниця» й раніше ставала обʼєктом кібератак ворога.

«Остання атака була дуже системна, нетривіальна та багаторівнева, тому перед повним відновленням із «бекапів» фахівці УЗ, багатьох залучених партнерів та кібердепартаменту СБУ мають ретельно відтестувати сервіси на можливі вразливості», — йдеться у повідомленні.

Протягом 24 березня онлайн-продажі квитків залишатимуться недоступними. У компанії розповіли, що наразі квитки можна купити через каси, які посилили персоналом, і розширили графіки роботи. Квитки на міжнародні рейси 24 та 25 березня також продаватимуть у касах.

Як підкреслили в УЗ, якщо ви не встигаєте придбати квиток через касу, то можна йти безпосередньо до потяга, де поїзні бригади оформлять проїзд на місці.

В Укрзалізниці також закликали «не штурмувати каси» 24 березня, якщо ваш рейс відбудеться пізніше, ніж зранку 25 березня. Каси працюватимуть із виключним пріоритетом на обслуговування пасажирів із відправкою сьогодні-завтра.

Крім того, охочі повернути квиток на поїзд 24 березня можуть зробити це онлайн. Достатньо принаймні за годину до відправки рейсу надіслати на пошту services.uz.gov.ua@gmail.com скан-копію або чітке фото квитка та контактний номер телефону. Заявку про повернення обіцяють обробити протягом трьох діб із моменту відновлення роботи систем.

Нагадаємо, що під ранок 19 березня російські військові атакували безпілотниками енергетичну систему залізниці у Дніпропетровській області вранці. Одна із ділянок знеструмлена, але рух поїздів продовжується за графіком

Останні новини про: Укрзалізниця

«Укрзалізниця» призначила три додаткові поїзди, два з них — до Одеси
В Одесі тимчасово змінять розклад потягу в напрямку Закарпаття: будують євроколію
Росіяни зранку двічі вдарили дронами по енергосистемі Укрзалізниці
Реклама

Читайте також:

новини

У Миколаєві відкрили персональну виставку художниці Андражевської

Даріна Мельничук
новини

У 2024 році на Миколаївщині знизилась захворюваність на туберкульоз

Даріна Мельничук
новини

На Миколаївщині стало на 9% менше ФОПів із найманими працівниками

Світлана Іванченко
новини

Безпечне навчання: на Миколаївщині побудували ще одне шкільне укриття

Даріна Мельничук
новини

З бюджету Миколаєва торік виділили ₴7,6 млн на ремонт укриттів в школах та дитсадках

Аліна Квітко

Останні новини про: Укрзалізниця

Росіяни зранку двічі вдарили дронами по енергосистемі Укрзалізниці
В Одесі тимчасово змінять розклад потягу в напрямку Закарпаття: будують євроколію
«Укрзалізниця» призначила три додаткові поїзди, два з них — до Одеси

Росіяни обстріляли три громади на Миколаївщині, пошкоджено склад лікарні та квартиру

У Миколаєві трамваї №11 тимчасово їздитимуть за новим маршрутом