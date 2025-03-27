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«Укрзалізниця» відновила систему онлайн-продажу квитків після кібератаки

Потяг «Укрзалізниці». Ілюстративне фото: «МикВісті»Потяг «Укрзалізниці». Ілюстративне фото: «МикВісті»

«Укрзалізниця» повідомила про відновлення в резервному форматі онлайн-продажу квитків після кібератаки на її систему. Сайт та застосунок «УЗ» відновлювали 89 годин.

Про це повідомили у компанії.

На цей час пасажирам доступні лише базові функції — купівля та повернення квитків на будь-який потяг, рейс якого запланований у проміжок часу до 20 діб.

«Оскільки зараз система переживає пікові навантаження, можливі тимчасові технічні перебої в роботі, тож просимо пасажирів користуватись застосунком виключно у випадках потреби в терміновій подорожі», — йдеться у повідомленні.

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В Укрзалізниці наголосили, що їм вдалось не допустити витоку жодної сенситивної інформації. Всі фахівці — залізничники, спеціалісти кібердепартаменту СБУ, CERT-UA при Держспецзв’язку та інші партнери — продовжують працювати над відновленням усіх інших сервісів, насамперед клієнтських.

Також пасажирів попередили, що архіви квитків, придбаних раніше, недоступні в застосунку: квитки лишаються дійсними, знайти їх PDF-дублікати можна на електронній пошті, яка вказувалась в акаунті пасажира. Також варто перевірити папку «спам», квитки могли впасти туди.

«Для посадки в поїзд також можна використати скриншоти квитків з застосунку, а в разі відсутності обох варіантів квитків — просто покажіть на посадці квитанцію про оплату квитків з банківського застосунку», — додали там.

Повернути раніше придбані в застосунку квитки та повернути кошти за автокупівлю можна через форму за посиланням на головній сторінці застосунку.

Нагадаємо, що 23 березня в IT системі «Укрзалізниці» стався збій. Через це тимчасово було призупинено продаж квитків через застосунок і сайт, а також замовлення послуг і довідкове обслуговування. В «Укрзалізниці» заявили про масштабну таргетовану кібератаку ворога на онлайн-системи.

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