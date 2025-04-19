У Києві затримали ще двох підлітків за побиття військового
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- Марія Хаміцевич
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15:43, 19 квітня, 2025
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У суботу, 19 квітня, правоохоронці затримали ще двох підозрюваних у нападі на військовослужбовця, який стався в столичному Гідропарку.
Йдеться про двох місцевих мешканців віком 15 і 17 років, повідомили у поліції Києва.
Загалом вже затримали чотирьох людей. Точна кількість учасників нападу поки не розголошується.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 296 Кримінального кодексу України (хуліганство), що передбачає до чотирьох років увʼязнення.
Нагадаємо, що напередодні поліція затримала двох 17-річних хлопців, які побили військового у Києві.
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