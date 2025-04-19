У Києві затримали ще двох підлітків за побиття військового

У суботу, 19 квітня, правоохоронці затримали ще двох підозрюваних у нападі на військовослужбовця, який стався в столичному Гідропарку.

Йдеться про двох місцевих мешканців віком 15 і 17 років, повідомили у поліції Києва.

Загалом вже затримали чотирьох людей. Точна кількість учасників нападу поки не розголошується.

Підозрювані у побиті військового, фото: Нацполіція Києва Підозрювані у побиті військового, фото: Нацполіція Києва

Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 296 Кримінального кодексу України (хуліганство), що передбачає до чотирьох років увʼязнення.

Підозрювані у побиті військового, фото: Нацполіція Києва Підозрювані у побиті військового, фото: Нацполіція Києва

Нагадаємо, що напередодні поліція затримала двох 17-річних хлопців, які побили військового у Києві.