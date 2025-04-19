Пограбував жінку на вулиці: у Миколаєві затримали підозрюваного

У Миколаєві 18 квітня близько 21:30 на вулиці Аркасівській чоловік вирвав сумку у 60-річної жінки та втік. У сумці були телефон, гроші та особисті речі. Про напад повідомили свідки.

Як повідомили у Нацполіції Миколаївської області, вони встановила особу чоловіка та за кілька годин знайшли його на одній із вулиць міста.

Частину речей повернули жінці. Чоловіка затримали, йому повідомили про підозру у грабежі в умовах воєнного стану (частина 4 статті 186 Кримінального кодексу України). Йому загрожує до 10 років в’язниці.

У Миколаєві затримали грабіжника, фото: Нацполіція У Миколаєві затримали грабіжника, фото: Нацполіція У Миколаєві затримали грабіжника, фото: Нацполіція

Нагадаємо, раніше в Миколаївській області затримали двох місцевих жителів села Коблеве, яких підозрюють у розбійному нападі на автозаправку.