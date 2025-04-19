  • неділя

    20 квітня, 2025

  • 11.2°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 20 квітня , 2025 неділя

  • Миколаїв • 11.2° Ясне небо

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Пограбував жінку на вулиці: у Миколаєві затримали підозрюваного

У Миколаєві 18 квітня близько 21:30 на вулиці Аркасівській чоловік вирвав сумку у 60-річної жінки та втік. У сумці були телефон, гроші та особисті речі. Про напад повідомили свідки.

Як повідомили у Нацполіції Миколаївської області, вони встановила особу чоловіка та за кілька годин знайшли його на одній із вулиць міста.

Частину речей повернули жінці. Чоловіка затримали, йому повідомили про підозру у грабежі в умовах воєнного стану (частина 4 статті 186 Кримінального кодексу України). Йому загрожує до 10 років в’язниці.

У Миколаєві затримали грабіжника, фото: НацполіціяУ Миколаєві затримали грабіжника, фото: Нацполіція
У Миколаєві затримали грабіжника, фото: НацполіціяУ Миколаєві затримали грабіжника, фото: Нацполіція
У Миколаєві затримали грабіжника, фото: НацполіціяУ Миколаєві затримали грабіжника, фото: Нацполіція

Нагадаємо, раніше в Миколаївській області затримали двох місцевих жителів села Коблеве, яких підозрюють у розбійному нападі на автозаправку.

Останні новини про: Миколаїв

У мерії Миколаєві відзвітували, що ще одне ОСББ перейшло на сонячну енергію
«Майже впав»: у Миколаєві мешканці занепокоєні аварійним стовпом біля їх будинку
У Миколаєві біля залізничного вокзалу просіла плитка після заміни водогону
Реклама

Читайте також:

новини

У Миколаєві біля залізничного вокзалу просіла плитка після заміни водогону

Даріна Мельничук
новини

Миколаївський центр катастроф передасть поліції швидку для евакуації поранених правоохоронців на Херсонщині

Аліна Квітко
новини

«Майже впав»: у Миколаєві мешканці занепокоєні аварійним стовпом біля їх будинку

Світлана Іванченко
новини

Одеса виділить ₴60 млн на когенераційні установки, щоб забезпечити місто теплом та світлом у блекаути

Аліна Квітко
новини

Порушення військового обліку: Одещина серед регіонів з найбільшою кількістю штрафів

Світлана Іванченко

Останні новини про: Миколаїв

У Миколаєві біля залізничного вокзалу просіла плитка після заміни водогону
«Майже впав»: у Миколаєві мешканці занепокоєні аварійним стовпом біля їх будинку
У мерії Миколаєві відзвітували, що ще одне ОСББ перейшло на сонячну енергію

В Україну повернулися 277 захисників з російського полону

Росія продовжує обстріли Херсонщини після оголошення «великоднього перемир’я», — Прокудін

2 години тому

Путін оголосив про «великоднє перемир’я»

Головне сьогодні