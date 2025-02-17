В Коблевому затримали двох чоловіків за розбійний напад на АЗС

В Коблевому затримали підозрюваних у нападі на АЗС. Фото: Нацполіція

В Миколаївській області двох місцевих жителів села Коблеве підозрюють у розбійному нападі на автозаправну станцію (АЗС).

Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура.

Слідство встановило, що 9 лютого вночі біля села Коблеве двоє чоловіків, віком 25 і 28 років, закривши обличчя масками, увірвалися до приміщення АЗС та забрали усі гроші з каси.

«Вони побили охоронця та, погрожуючи касиру ножем, вимагали гроші. Забравши всю виручку з каси і сейф із готівкою на суму 105 тисяч гривень, нападники втекли», — йдеться в повідомленні.

Пізніше, 14 лютого, правоохоронці встановили особи нападників та затримали їх. Під час обшуків за місцем їхнього проживання вилучили одяг і взуття, у якому вони скоїли злочин, частину викрадених коштів, ножі та сейф, викрадений із автозаправної станції.

В Коблевому затримали підозрюваних у нападі на АЗС. Фото: Нацполіція В Коблевому затримали підозрюваних у нападі на АЗС. Фото: Нацполіція В Коблевому затримали підозрюваних у нападі на АЗС. Фото: Нацполіція

Окружнна прокуратура Миколаєва повідомила їм про підозру в розбійному нападі, вчиненому в умовах воєнного стану, що передбачає частина 4 статті 187 Кримінального кодексу України. Чоловікам загрожує до 15 років увʼязнення.

Наразі суд обрав підозрюваним запобіжний захід — тримання під вартою без можливості внесення застави.

Нагадаємо, в Очакові поліцейські затримали чоловіка, якого підозрюють у крадіжці понад чотирьох тисяч гривень з магазину.