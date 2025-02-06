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Викрав касовий сейф із грошима: в Очакові поліцейські затримали підозрюваного

У Очакові поліцейські затримали чоловіка, якого підозрюють у крадіжці понад чотирьох тисяч гривень з магазину. Частину грошей він встиг витратити. 

За інформацією у Нацполіції, 5 лютого місцева жителька заявила, що невідомий викрав касовий сейф із 4,3 тисячі гривень.

Гроші, які викрали разом зі сейфом з магазину в Очакові. Фото: пресслужба НацполіціїГроші, які викрали разом зі сейфом з магазину в Очакові. Фото: пресслужба Нацполіції
Сейф, який викрали з магазину в Очакові. Фото: пресслужба НацполіціїСейф, який викрали з магазину в Очакові. Фото: пресслужба Нацполіції

На місці події слідчі встановили, що ймовірно крадій проник у магазин, зламавши дерев’яні конструкції, якими були закриті двері та вікна.

В результаті розшуку поліцейські затримали підозрюваного 21-річного місцевого мешканця, раніше судимого. Частину викрадених грошей він встиг витратити, решту правоохоронці вилучили та повернули власниці магазину.

Затриманому загрожує до восьми років тюрми. Невдовзі суд обиратиме йому запобіжний захід.

Раніше у Миколаєві невідомий викрав автомобіль. Того ж дня до поліції надійшло повідомлення від мешканця Баштанщини про те, що неподалік міста, у балці, він знайшов покинуте авто.

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