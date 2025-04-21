На Херсонщині експрацівника колонії засудили до 15 років за держзраду

Експрацівника колонії на Херсонщині засудили до 15 років за держзраду. Ілюстраційне фото: Fotolia

У Херсонській області правоохоронці засудили колишнього працівника виправної колонії за державну зраду.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

У суді доведено, що чоловік у травні 2022 року, перебуваючи на тимчасово окупованій території Херсонщини, погодився обійняти посаду «заступника начальника» в незаконно створеному «Управлінні служби виконання покарань по Херсонській області».

«На псевдопосаді він виконував злочинні накази та розпорядження представників держави-агресора, за що отримував заробітну плату в рублях», — додали у повідомленні.

Прокурори визнали колишнього працівника виправної колонії винним у державній зраді за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. Вироком суду йому призначено покарання — 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Херсоні засудили місцевого жителя до 15 років за службу в незаконно створеному правоохоронному органі під час окупації регіону.