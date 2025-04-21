На Херсонщині експрацівника колонії засудили до 15 років за держзраду
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- Даріна Мельничук
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23:15, 21 квітня, 2025
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У Херсонській області правоохоронці засудили колишнього працівника виправної колонії за державну зраду.
Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.
У суді доведено, що чоловік у травні 2022 року, перебуваючи на тимчасово окупованій території Херсонщини, погодився обійняти посаду «заступника начальника» в незаконно створеному «Управлінні служби виконання покарань по Херсонській області».
«На псевдопосаді він виконував злочинні накази та розпорядження представників держави-агресора, за що отримував заробітну плату в рублях», — додали у повідомленні.
Прокурори визнали колишнього працівника виправної колонії винним у державній зраді за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. Вироком суду йому призначено покарання — 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, у Херсоні засудили місцевого жителя до 15 років за службу в незаконно створеному правоохоронному органі під час окупації регіону.
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