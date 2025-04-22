Помер колишній нардеп від Миколаївщини Микола Жук
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- Альона Коханчук
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10:15, 22 квітня, 2025
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Помер народний депутат України 7-го скликання та ексначальник Миколаївського обласного управління у справах молоді та спорту Микола Жук.
Про це у Facebook повідомив Федір Левченко зазначивши, що Микола Жук помер після тривалої хвороби.
Як повідомляє видання «Новини-N», політик перебував у лікарні у Києві де чекав на пересадку серця. Увечері, 21 квітня, він помер.
Довідка: Микола Жук народився 26 листопада 1979 року в селі Лепетиха Березнегуватського району Миколаївської області.
У період з 2006 по 2010 роки обіймав посаду депутата Миколаївської обласної ради, а також був заступником голови Миколаївської обласної організації «Партії регіонів».
У 2010 році його обрали депутатом Миколаївської обласної ради від округу №7 (Березнегуватський район). Того ж року він очолив фракцію «Партії регіонів» у Миколаївській обласній раді та став начальником Миколаївського обласного управління у справах молоді та спорту.
На парламентських виборах 2012 року Микола Жук здобув перемогу як народний депутат України від Партії регіонів у мажоритарному виборчому окрузі №129 (Миколаївська область), отримавши 48,04% голосів виборців.
Він очолював підкомітет з питань молодіжної політики, сім'ї та дитинства у Комітеті Верховної Ради України з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму.
У липні 2011 року Микола Жук став президентом Муніципального баскетбольного клубу «Миколаїв» і перебував на цій посаді до квітня 2015 року.
Нагадаємо, що на 73-му році життя, після тривалої хвороби помер Михайло Козир — один з видатних організаторів спортивного життя Миколаївщини.