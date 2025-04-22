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Помер колишній нардеп від Миколаївщини Микола Жук

Микола Жук. Фото: його особиста Facebook-сторінкаМикола Жук. Фото: його особиста Facebook-сторінка

Помер народний депутат України 7-го скликання та ексначальник Миколаївського обласного управління у справах молоді та спорту Микола Жук.

Про це у Facebook повідомив Федір Левченко зазначивши, що Микола Жук помер після тривалої хвороби.

Як повідомляє видання «Новини-N», політик перебував у лікарні у Києві де чекав на пересадку серця. Увечері, 21 квітня, він помер.

Довідка: Микола Жук народився 26 листопада 1979 року в селі Лепетиха Березнегуватського району Миколаївської області.

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У період з 2006 по 2010 роки обіймав посаду депутата Миколаївської обласної ради, а також був заступником голови Миколаївської обласної організації «Партії регіонів».

У 2010 році його обрали депутатом Миколаївської обласної ради від округу №7 (Березнегуватський район). Того ж року він очолив фракцію «Партії регіонів» у Миколаївській обласній раді та став начальником Миколаївського обласного управління у справах молоді та спорту.

На парламентських виборах 2012 року Микола Жук здобув перемогу як народний депутат України від Партії регіонів у мажоритарному виборчому окрузі №129 (Миколаївська область), отримавши 48,04% голосів виборців.

Він очолював підкомітет з питань молодіжної політики, сім'ї та дитинства у Комітеті Верховної Ради України з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму.

У липні 2011 року Микола Жук став президентом Муніципального баскетбольного клубу «Миколаїв» і перебував на цій посаді до квітня 2015 року.

Нагадаємо, що на 73-му році життя, після тривалої хвороби помер Михайло Козир — один з видатних організаторів спортивного життя Миколаївщини. 

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