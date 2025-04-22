На Одещині 12-річні хлопці влаштували вибух у під’їзді багатоповерхівки

На Одещині діти влаштували вибух у під’їзді багатоповерхівки. Фото: Нацполіція

У Білгород-Дністровському Одеської області четверо 12-річних хлопців влаштували вибух у під'їзді багатоповерхівки.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Зазначається, що місцеві товариші заради розваги повторили експеримент, який побачили в одній із соціальних мереж. Вони змішали в пляшці побутові хімічні речовини та кинули її на сходовий майданчик, після чого сталася детонація.

Про подію правоохоронці дізналися з відео, розміщеного в одній із груп у месенджері. З батьками та дітьми провели профілактичні бесіди та склали адміністративні протоколи щодо батьків за частиною 1 статті 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Матеріали скерували до суду. Тепер їм загрожує штраф до 1 700 гривень.

Нагадаємо, в Одесі учень однієї з місцевих шкіл отримав небезпечне повідомлення в месенджері. Невідомий запропонував за гроші сфотографувати порт і кораблі, що прибувають. Хлопець повідомив про інцидент правоохоронцям.