Від початку повномасштабної війни в Україні загинули 13 тисяч людей, серед них — 618 дітей

Наслідки обстрілу Миколаєва 17 листопада, фото: «МикВісті»

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинули 13 тисяч цивільних українців, серед них — 618 дітей.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Також він зазначив, що російські війська здійснили 1700 атак на школи, понад 780 атак — на лікарні та понад 30 масованих і сотні менших атак на українську енергетику.

«Щодоби на лінії фронту відбувається понад сотня бойових зіткнень. Наші воїни стримують сили противника та завдають їм величезних втрат. Росія повинна заплатити подвійно. Не лише грішми за спричинені руйнування. Ми прагнемо, щоб росіяни, які чинять злочини, відповіли персонально перед судом. Включно з вищим військовим та політичним керівництвом РФ», — пише Денис Шмигаль.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення внаслідок бойових дій у Миколаївській області постраждали 118 дітей.