Від початку російського вторгнення в Україні загинуло понад 600 дітей

На Миколаївщині через війну постраждали 118 дітей, фото: ukrinform.ua

Станом на ранок 25 березня 2025 року з початку повномасштабного вторгнення внаслідок бойових дій у Миколаївській області постраждали 118 дітей.

Як повідомляє Офіс генерального прокурора, загалом по Україні загинули 605 дітей, ще 1839 отримали поранення.

Найбільше постраждалих дітей у:

Донецькій області — 634;

Харківській області — 470;

Дніпропетровській області — 203;

Херсонській області — 202;

Запорізькій області — 170;

Київській області — 136;

Миколаївській області — 118;

Сумській області — 115.

Крім цього правоохоронці наголосили, що 24 березня внаслідок обстрілу Сум постраждали 22 дитини. Цього ж дня померла 15-річна дівчинка, яка отримала поранення внаслідок обстрілу Покровська Донецької області 17 березня.

Слід також зазначити, що США обговорюють можливість повернення українських дітей, яких примусово вивезли до Росії, як один із ключових кроків для налагодження довіри між сторонами.