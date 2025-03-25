  • вівторок

    25 березня, 2025

  • 14.6°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 25 березня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 14.6° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Від початку російського вторгнення в Україні загинуло понад 600 дітей

На Миколаївщині через війну постраждали 118 дітей, фото: ukrinform.uaНа Миколаївщині через війну постраждали 118 дітей, фото: ukrinform.ua

Станом на ранок 25 березня 2025 року з початку повномасштабного вторгнення внаслідок бойових дій у Миколаївській області постраждали 118 дітей.

Як повідомляє Офіс генерального прокурора, загалом по Україні загинули 605 дітей, ще 1839 отримали поранення.

Найбільше постраждалих дітей у:

  • Донецькій області — 634;
  • Харківській області — 470;
  • Дніпропетровській області — 203;
  • Херсонській області — 202;
  • Запорізькій області — 170;
  • Київській області — 136;
  • Миколаївській області — 118;
  • Сумській області — 115.

Крім цього правоохоронці наголосили, що 24 березня внаслідок обстрілу Сум постраждали 22 дитини. Цього ж дня померла 15-річна дівчинка, яка отримала поранення внаслідок обстрілу Покровська Донецької області 17 березня.

Слід також зазначити, що США обговорюють можливість повернення українських дітей, яких примусово вивезли до Росії, як один із ключових кроків для налагодження довіри між сторонами.

Останні новини про: Війна в Україні

Росія на переговорах із США наполягає на повному контролі над чотирма українськими областями, — ЗМІ
Росіяни обстріляли Херсонщину: є загиблий і поранені
Минулого місяця російські атаки завдали довкіллю Миколаївщини збитків на ₴2,5 млн
Реклама

Читайте також:

новини

Вперше за 10 років: У Миколаєві «з молотка» пустять понад 100 комунальних обʼєктів

Аліна Квітко
новини

Справа спецпризначенця Шевченка: суд відклав засідання, бо обвинуваченому раптово стало зле

Аліса Мелік-Адамян
новини

Соціальний діалог і нові робочі місця: у Миколаєві стартує важливий проєкт з Міжнародною організацією праці

Аліна Квітко
новини

У Миколаєві влаштували парад собак, яких прихистили з вулиці

Марія Хаміцевич
новини

У Миколаєві відкрили персональну виставку художниці Андражевської

Даріна Мельничук

Останні новини про: Війна в Україні

Минулого місяця російські атаки завдали довкіллю Миколаївщини збитків на ₴2,5 млн
Росіяни обстріляли Херсонщину: є загиблий і поранені
Росія на переговорах із США наполягає на повному контролі над чотирма українськими областями, — ЗМІ

Минулого місяця російські атаки завдали довкіллю Миколаївщини збитків на ₴2,5 млн

Кабмін погодив ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей

3 години тому

Данія виділить €130 млн на виробництво зброї для України

Головне сьогодні